У Кропивницькому чоловік через глибоку яму на дорозі залишився без ока (відео)

У Кропивницькому чоловік на автомобілі влетів у яму на дорозі, і залишився без ока і двох зубів. Інцидент стався під час зливи, і після події потерпілий вирішив, що ситуацію так просто не залишить - вже найняв адвоката.

За словами Дмитра Гребенюка, близько двох тижнів тому він за кермом Chevrolet приблизно о дев'ятій годині вечора їхав вулицею Вокзальна, не побачив ями та в'їхав у неї.

"Був сильний дощ, і дорожнє покриття особливо не було видно. Я їхав повільно, кілометрів 20, максимум 30 на годину. І все-таки в'їхав у дуже глибоку яму", - розповів чоловік.

Після цього в авто спрацювала подушка безпеки, але осколками водієві вибило око і два зуби. Крім того, у нього залишилися подряпини на обличчі.

Потерпілий відразу ж викликав "швидку допомогу" та поліцію. Але, як зазначив Дмитро, правоохоронці некоректно склали протокол.

"Спрацювала подушка безпеки, і можливо неправильно, поки ще невідомо, чому так сталося. І викликали ще поліцію. А поліція неправильно все це трактувала, тобто не за тією статтею. Там мав бути ненадійний стан дорожнього покриття, а вони виписали, що я не переконався в безпеці. Є теж такий нюанс, ми це все будемо оскаржувати", - каже чоловік.

Відео: у Кропивницькому водій в'їхав у яму на дорозі та залишився без ока