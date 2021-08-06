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У Кропивницькому чоловік через глибоку яму на дорозі залишився без ока (відео)

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Кропивницький, П'ятниця 06 серпня 2021 16:08
У Кропивницькому чоловік через глибоку яму на дорозі залишився без ока (відео) колаж РБК-Україна: у Кропивницькому чоловік в'їхав на авто в яму і отримав серйозні травми
Автор: Володимир Костирін

У Кропивницькому чоловік на автомобілі влетів у яму на дорозі, і залишився без ока і двох зубів. Інцидент стався під час зливи, і після події потерпілий вирішив, що ситуацію так просто не залишить - вже найняв адвоката.

Про це йдеться в сюжеті місцевого телеканалу VITER TV.

За словами Дмитра Гребенюка, близько двох тижнів тому він за кермом Chevrolet приблизно о дев'ятій годині вечора їхав вулицею Вокзальна, не побачив ями та в'їхав у неї.

"Був сильний дощ, і дорожнє покриття особливо не було видно. Я їхав повільно, кілометрів 20, максимум 30 на годину. І все-таки в'їхав у дуже глибоку яму", - розповів чоловік.

Після цього в авто спрацювала подушка безпеки, але осколками водієві вибило око і два зуби. Крім того, у нього залишилися подряпини на обличчі.

Потерпілий відразу ж викликав "швидку допомогу" та поліцію. Але, як зазначив Дмитро, правоохоронці некоректно склали протокол.

"Спрацювала подушка безпеки, і можливо неправильно, поки ще невідомо, чому так сталося. І викликали ще поліцію. А поліція неправильно все це трактувала, тобто не за тією статтею. Там мав бути ненадійний стан дорожнього покриття, а вони виписали, що я не переконався в безпеці. Є теж такий нюанс, ми це все будемо оскаржувати", - каже чоловік.

Відео: у Кропивницькому водій в'їхав у яму на дорозі та залишився без ока

Раніше повідомлялося, що в червні у Кривому Розі дівчинку засмоктала трясовина з щебеню від комунальників, але навіть після події яму огороджувати не стали.

Також ми писали про те, що в липні у центрі Дніпра дівчина провалилася по шию в яму з водою, й її ледве змогли витягнути.

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