У Кропивницькому діти замерзають у дитячому садку: "у дитини сині губи, її трясе"

У Кропивницькому розгорається скандал в одному з дитячих садків. Діти перемерзають в групі та починають хворіти, бо в приміщеннях ледь +15 градусів. Мама однієї з вихованок розповіла, що їй подзвонили та сказали забрати дочку негайно, оскільки у неї "сині губи і її трясе".

Як повідомила мешканка Кропивницького Оксана Демінтієнко, її дворічна донька отримала сильне переохолодження і тепер перебуває на лікарняному. На лікування мама витратила вже понад 900 гривень.

"Мені подзвонили з саду і сказали, що у моєї дитини сині губи, її трясе. Я її забрала і повезла в лікарню. Лікар сказала, що це від переохолодження. Сьогодні здали аналізи, тому що підвищена температура тіла була і вчора, і сьогодні. У нашій групі 15 градусів вже тиждень. Я одягала дитині кожушок, черевики та теплі колготки. Лікар сказала, що дитина так замерзла, що посиніли губи. З серцем у дочки все нормально, сьогодні у неї вже червоне горло", - розповіла Демінтієнко.

Лікар у місцевій амбулаторії, яка приймала дитину, розповіла, що дівчинка на прийомі тремтіла. У неї спочатку піднялася температура до 37, а потім вже і до 39 градусів. Також у дівчинки були ознаки гострої респіраторної інфекції, вона часто ходила в туалет. За словами медика, такі симптоми виникають після сильного переохолодження.

У дитячому садку перед мамою дівчинки вже вибачилися і пояснили, що для обігріву приміщень до включення опалення змушені були використовувати обігрівачі. Але електромережі не розраховані на таке навантаження, тому в приміщення було від 15 до 17 градусів. Мамі також запропонували компенсувати гроші на лікування, але вона відмовилася.

А ось в Держпродспоживслужбі області сказали, що відповідальність за температурний режим в дитячому садку несе власник.

"Відповідно до санітарного регламенту, температура в групових приміщеннях дошкільних установ повинна бути від 19 до 23 градусів тепла. Опалення в дитячому садку включили, в закладі проводяться роботи, батареї вже теплі", - запевнила співробітниця служби Тамара Третяк.