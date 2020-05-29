Под Кропивницким на шахте произошло ЧП: пострадавшие в тяжелом состоянии

Спасательные службы Украины (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Полиция открыла производство после происшествия на шахте в Кировоградской области

Под Кропивницким на одной из шахт произошло ЧП из-за сбоя в системе подъемного механизма лифтового оборудования. В результате происшествия пострадали 6 человек, которых срочно госпитализировали в больницу.

Медики оценивают состояние двух из них как тяжелое. Об этом 29 мая передали в секторе коммуникации полиции Кировоградской области.

"По информации руководства предприятия, рабочая смена, которая поднималась из штольни и находилась внутри кабины подъемника, не смогла выбраться на поверхность", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел сегодня рано утром.

На место прибыли спасатели, которые и помогли людям подняться на поверхность.

В полиции заявили, что информация по факту ЧП была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в феврале в Кривом Роге при спуске в заброшенную шахту погибли двое мужчин.

Также этой зимой в результате обвала на шахте "Южнодонбасская №1" в поселке Угледар Донецкой области погиб один горняк.

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Автор: Владимир Костырин