Під Кропивницьким породіллі угробили дитину: деталі страшного скандалу

Під Кропивницьким сталася трагедія з породіллею (фото: freepic.com)

В Кіровоградській області жінка втратила здорову дитину

У Кіровоградській області сталася трагедія, 34-річна Яна Глушко втратила дитину, яка була здорова. Жінка звинувачує у всьому лікарів і каже, що саме вони не зробили їй кесарів розтин.

Вагітність у Яни проходила чудово, вона ні на що не скаржилася і жодного разу не лежала на збереженні. Як повідомляє "Обозреватель", в пологовий будинок жінка поступила в строк - на 40-му тижні, у неї відійшли води. Її привезли в лікарню Малої Виски. Але ніхто не знав, чим далі обернуться довгоочікувані пологи.

Через кілька годин у Яни піднявся тиск і почалися різкі болі внизу живота. Також сильно набрякли ноги. Родова діяльність не починалася, болі були пекельні. Яна просила і благала лікарів зробити кесарів, але вони відповіли, що вона зможе народити самостійно, як і більшість жінок.

"Матка відкрилась, але тиск піднявся ще вище. Я задихаюся. Благаю їх, викличте лікарів для кесарів, у мене є гроші, якщо треба ми ще привеземо, тільки зробіть кесарів! Але вони відмовляють, хоча з мене ллється кров", – згадує зі сльозами Яна.

Далі лікарі стимулювали родову діяльність, але матка не відкривалася і жінка навіть не в силах була тужитися.

Яна описує муки того дня. За її словами, з неї лилася кров, її поставили на коліна, а дитину буквально видавлювали з неї. Вона відчувала, як б'ється серце малюка, як виходила головка. Те, що відбувалося далі, не піддається логіці. Лікарі сказали Яні, що дитина жива і вони забрали її в реанімацію. Але вона бачила, як дитині робили штучне дихання і збентежило те, що малюк не заплакав.

Мама Яни приїхала в лікарню вже під ранок. Її знову не хотіли пускати, тоді вона пригрозила поліцією. Коли вона побачила картину в родзалі, то була в шоці – її дочка лежала вся в крові, а поруч нікого не було, всі поховалися.

Хлопчик народився вагою понад 5 кілограмів. Як з'ясувалося при розтині тіла дитини, він був здоровий, смерть настала в результаті асфіксії. Перед Яною не вибачився ні один лікар, медики сказали, що так вийшло, а обмінну карту породіллі їй так і не віддали.

В поліції Кіровоградської області інформацію за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 140 КК України (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником).

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Автор: Людмила Жукова