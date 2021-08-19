Под Кропивницким пропавшую 16-летнюю девушку обнаружили мертвой: ее тело нашли в колодце

В селе Кетрисановка Кропивницкого района в ночь с 14 на 15 августа пропала 16-летняя Виктория Макаренко. Позже, 18 августа, ее тело нашли в заброшенном колодце.

По словам правоохранителей, на ее теле были обнаружены телесные повреждения. Причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Пропажа несовершеннолетней

Отец девочки в интервью "Суспильному" рассказал, что Виктория ночевала в комнате со своей сведенной сестрой. Девочка проснулась ночью и заметила, что сестры нет рядом.

Виктория Макаренко (фото: kg.npu.gov.ua)

Она начала плакать, после чего в комнату зашли родители посмотреть, что происходит. Они сильно удивились, что Виктории нет дома. При этом ее вещи и паспорт были на месте.

Мачеха девушки рассказала, что она хотела побыстрее закончить 9 класс и поступить в профессионально-техническое училище на повара. Женщина же настаивала на том, чтобы она закончила 10 и 11 классы.

Дом Виктории Макаренко (фото: suspilne.media)

По словам отца, в день, когда пропала дочь, она гуляла у соседей. Соседка Настя, с которой дружит Виктория, общаться отказалась.

По словам заведующей службы по делам детей Кетрисановского сельсовета Юлии Пиц, семья на учете не стояла.

Поиски Виктории Макаренко (фото: kg.npu.gov.ua)

"В поле зрения ни разу не попадала, поскольку они недавно переехали в Кетрисановку, проживают здесь с зимы. Ребенок начал обучение в местной школе, хорошо себя зарекомендовала, нареканий со стороны учителей не было, нормальная семья", - отметила Пиц.

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