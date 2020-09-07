Под Кропивницким члены избирательной комиссии устроили драку: видео потасовки

Кулак (фото: pixabay.com)

В Александрии произошла драка между членами избирательной комиссии

В воскресенье, 6 сентября, в Александрии Кировоградской области произошел конфликт прямо во время заседания территориальной избирательной комиссии.

Сначала между членом территориальной избирательной комиссии Александром Иванем и представителем "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олегом Банковским завязалась словесная перепалка, но вскоре она переросла в драку. Об этом рассказала местная журналистка Ирина Балашова на своей странице в Facebook.

По словам журналистки, на этом заседании решали вопрос касательно разделения округов. Драка произошла после того, как в зал зашла женщина в зеленом (юрист по договору).

Неділя, 6 вересня. Засідання Олександрійської міської ТВК. Ще трохи відео про початок бійки. Взаємні образи почалися, коли у залі з’явилася ось ця інтелігентна пані в зеленому. Слухайте і насолоджуйтесь ) Опубліковано Іриною Балашовою Понеділок, 7 вересня 2020 р.

На собрании было принято постановление об образовании пяти избирательных округов.

Журналистка подчеркнула, что изначально члены комиссии зафиксировали невыполнение своих служебных обязанностей председателя комиссии Валентины Вечирко. После этого члены комиссии своими голосами решили, чтобы заседание провел Александр Ивань.

После этого Вечирко вместе с юристом сказали, что будут обжаловать данное решение.

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