ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Под Кропивницким члены избирательной комиссии устроили драку: видео потасовки

Александрия, Понедельник 07 сентября 2020 20:12
Под Кропивницким члены избирательной комиссии устроили драку: видео потасовки
Кулак (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В Александрии произошла драка между членами избирательной комиссии

В воскресенье, 6 сентября, в Александрии Кировоградской области произошел конфликт прямо во время заседания территориальной избирательной комиссии.

Сначала между членом территориальной избирательной комиссии Александром Иванем и представителем "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олегом Банковским завязалась словесная перепалка, но вскоре она переросла в драку. Об этом рассказала местная журналистка Ирина Балашова на своей странице в Facebook.

По словам журналистки, на этом заседании решали вопрос касательно разделения округов. Драка произошла после того, как в зал зашла женщина в зеленом (юрист по договору).

Неділя, 6 вересня. Засідання Олександрійської міської ТВК. Ще трохи відео про початок бійки. Взаємні образи почалися, коли у залі з’явилася ось ця інтелігентна пані в зеленому. Слухайте і насолоджуйтесь )

Опубліковано Іриною Балашовою Понеділок, 7 вересня 2020 р.

На собрании было принято постановление об образовании пяти избирательных округов.

Журналистка подчеркнула, что изначально члены комиссии зафиксировали невыполнение своих служебных обязанностей председателя комиссии Валентины Вечирко. После этого члены комиссии своими голосами решили, чтобы заседание провел Александр Ивань.

После этого Вечирко вместе с юристом сказали, что будут обжаловать данное решение.

Напомним, под Запорожьем пьяный неадекват устроил жуткую резню в кафе.

Ранее под Киевом устроили стрельбу возле жилых домов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Кропивницкая областьдрака
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь