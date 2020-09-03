Под Киевом устроили стрельбу возле жилых домов: подробности ЧП (видео)

Под Киевом произошла перестрелка (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Перестрелку между группами мужчин снял на видео очевидец инцидента

Под Киевом произошла перестрелка в районе жилых домов в городе Украинка в Обуховском районе. Разборки между участниками разных банд снял на видео очевидец происшествия.

Сообщается, что группа мужчин открыла огонь на территории ресторана "Де Бош" недалеко от городского пляжа. Об этом говорится в сообщении паблика "г.Украинка" в Facebook.

В сети отмечают, что конфликт произошел между местными бандитскими группировками посреди жилого комплекса по ул. Сосновой.

"Рядом были дети, женщины, прохожие жители Украинки. 02.09.20", - говорится в сообщении.

По свидетельству очевидцев, вооруженная ружьями группа людей совершила до десяти выстрелов в ресторане. В результате перестрелки были раненые, пишет автор Facebook-страницы Цяпенко.Info.

После происшествия персонал заведения собирал гильзы с земли.

"Другой свидетель, который до начала стрельбы находился рядом в ресторане "Васаби" рассказывает, что официанты заведения очень испугались, а одна из них - девушка начала изнутри закрывать верхнюю дверь", - утверждается в публикации.

В то же время журналист Владимир Тимофийчук сообщает в Facebook, что гильзы собирал тренер ММА и бывший участник пророссийской организации "Оплот" Паата Рабокидзе.

Видео: В Украинке произошли разборки со стрельбой возле ресторана

"На его автомобиле и привезли оружие. Был на разборках и Леван Дарсания, советник и.о. городского головы Кучер Сафоник, подозреваемый в завладении государственным имуществом. Именно под его председательством в Украинке и сформировались бандитские группировки. Именно он привез из Харькова спортивных молодчиков. Другая часть участников банд. формирований - это местные спортсмены, представляющие интересы криминальных авторитетов города. В частности Алексея Онуфриенко (Пика)", - написал он.

Фото: скрин поста facebook.com/timofiychuk

Как рассказали в пресс-службе полиции Киевской области, после инцидента в больницу обратилось трое пострадавших мужчин с ранениями из травматического оружия, однако позже один из них скрылся. Пострадавшие отказались предоставлять правоохранителям объяснения относительно произошедшего.

По данному факту следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры области открыли два уголовных производства по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и по ст. 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали о том, что в центре Киева в ресторане устроили драку со стрельбой, и после инцидента "копы" нашли в заведении целый арсенал.

Также сообщалось, что появилось видео нападения на "патриотов" Кивы под Харьковом, где произошли разборки со стрельбой.