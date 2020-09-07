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Під Кропивницьким члени виборчої комісії влаштували бійку: відео конфлікту

Олександрія, Понеділок 07 вересня 2020 20:12
Під Кропивницьким члени виборчої комісії влаштували бійку: відео конфлікту
Кулак (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В Олександрії сталася бійка між членами виборчої комісії

У неділю, 6 вересня, в Олександрії Кіровоградської області стався конфлікт прямо під час засідання територіальної виборчої комісії.

Спочатку між членом територіальної виборчої комісії Олександром Іванем і представником "Опозиційної платформи – За життя" Олегом Банківським зав'язалася словесна перепалка, але незабаром вона переросла в бійку. Про це розповіла місцева журналістка Ірина Балашова на своїй сторінці в Facebook.

За словами журналістки, на цьому засіданні вирішували питання щодо поділу округів. Бійка сталася після того, як до зали зайшла жінка в зеленому (юрист за договором).

Неділя, 6 вересня. Засідання Олександрійської міської ТВК. Ще трохи відео про початок бійки. Взаємні образи почалися, коли у залі з'єднання явилася вісь ця інтелігентна пані в зеленому. Слухайте і насолоджуйтесь )

Опубліковано Іріною Балашовою Понеділок, 7 вересня 2020 р.

На зборах було прийнято постанову про утворення п'яти виборчих округів.

Журналістка зазначила, що спочатку члени комісії зафіксували невиконання своїх службових обов'язків голови комісії Валентини Вечірко. Після цього члени комісії своїми голосами вирішили, щоб засідання провів Олександр Івань.

Після цього Вечірко разом з юристом сказали, що будуть оскаржувати дане рішення.

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Новини України Життя Кропивницька областьбійка
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