За крок до нервового зриву: названо головні ознаки вигорання на роботі

У сучасному світі багато людей зіштовхнулись із вигоранням на роботі. Його важко позбутися, адже спокійних вихідних, проведених із найріднішими вже недостатньо. Варто вчасно виявити проблеми та як її вирішити.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-спільноту "Психологічна підтримка".
Якщо проблему не усунути на початку, то вигорання обернеться погіршенням сну та й загалом пригніченням емоційного стану. В результаті виникне підвищена дратівливість і постійні конфлікти на роботі та у сім’ї.
Фахівці кажуть, що у зоні ризику люди, які:
Тому важливо завчасно розпізнати, щоб запобігти проблемі.
Психологи назвали п’ять ознак того, що ви за крок від вигорання:
За словами експертів, якщо ви помічаєте за собою більшість із цих ознак, то варто перейти в "режим збереження енергії": більше відпочивайте, правильно харчуйтеся, лягайте спати вчасно.
Віднайдіть баланс між роботою та особистим життям, присвятіть час своєму хобі, обов’язково виділіть час для регулярних занять спортом. Поступово сили поновляться, після чого ви з ентузіазмом зможете повернутися до роботи.
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