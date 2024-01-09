За крок до нервового зриву: названо головні ознаки вигорання на роботі

Хто у зоні ризику

Якщо проблему не усунути на початку, то вигорання обернеться погіршенням сну та й загалом пригніченням емоційного стану. В результаті виникне підвищена дратівливість і постійні конфлікти на роботі та у сім’ї.

Фахівці кажуть, що у зоні ризику люди, які:

набирають багато проєктів та завдань, на які не вистачає ні часу, ні сил

мають емоційні гойдалки: за лічені хвилини перемикаються від піднесення до повного безсилля

прагнуть підвищити свою продуктивність без відпочинку

постійно незадоволені собою

не вміють розслаблятись, як і загалом відпочивати

не можуть зробити паузу в роботі через страх втратити можливості

Тому важливо завчасно розпізнати, щоб запобігти проблемі.

Ознаки вигорання

Психологи назвали п’ять ознак того, що ви за крок від вигорання:

кожен дзвінок, кожне робоче повідомлення, як і будь-які контакти з колегами сильно дратують

неможливо розслабитись, адже кожен сигнал телефону викликає тривогу через постійне очікування нових завдань

сон стає неспокійним

єдиним бажаним видом відпочинку для вас стає можливість побути в тиші, якнайдалі від метушні

сил радіти нема, а через це дратує чужий хороший настрій

Що допоможе

За словами експертів, якщо ви помічаєте за собою більшість із цих ознак, то варто перейти в "режим збереження енергії": більше відпочивайте, правильно харчуйтеся, лягайте спати вчасно.

Віднайдіть баланс між роботою та особистим життям, присвятіть час своєму хобі, обов’язково виділіть час для регулярних занять спортом. Поступово сили поновляться, після чого ви з ентузіазмом зможете повернутися до роботи.