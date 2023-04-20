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Крохмаль – це погано? Експерт розповіла всю правду про продукт

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Четвер 20 квітня 2023 08:54
Крохмаль – це погано? Експерт розповіла всю правду про продукт Фото: Шкідливий крохмаль чи ні? (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Крохмаль - це органічна речовина з формулою (C6H10O5)n, суміш полісахаридів амілози та амілопектину, мономером яких є альфа-глюкоза. Його дуже часто додають у різні продукти харчування.

Чи шкідливий крохмаль для здоров'я, розповіла експерт із харчування Наталія Мазурик у Telegram.

Що потрібно знати про крохмаль

Загалом, крохмаль – це швидкий вуглевод, у нього дуже високий глікемічний індекс (ГІ), у ньому багато калорій та вуглеводів.

Цей продукт не рекомендується вживати щодня.

"Навіть якщо ви додасте до їжі одну-дві ложки крохмалю, великої біди це не принесе", - повідомила Мазурик.

Знайте, що в одній чайній ложці крохмалю міститься 20 калорій та 4 грами вуглеводів.

В одній столовій ложці – 40 калорій та 10 грамів вуглеводів.

Яка користь від крохмалю?

Наприклад, картопляний крохмаль прискорює обмін речовин, служить основним джерелом енергії, благотворно впливає на травний процес. Крім того, продукт знижує рівень холестерину, сприяє зниженню артеріального, позитивно впливає на роботу печінки.

Як ми раніше писали, експерт назвала головну небезпеку шпинату.

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