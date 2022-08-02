Как в кризис можно экономить на бытовой химии и косметике: полезные лайфхаки

Как экономить на химии для дома

Часть средств для дома можно легко заменить подручными средствами - уксусом, содой, лимонной кислотой, перекисью водорода и хозяйственным мылом.

Чтобы экономить на разных средствах для дома, можно обойтись сейчас без многих вещей. Отличное средство для мытья стекол можно сделать из воды, укуса и любого эфирного масла.

Возьмите 250 мл воды, добавьте столовую ложку уксуса и 10 капель любого эфирного масла. Такое средство отлично отмывает все стекла и зеркала в доме, а цена целой банки - копейки.

Не стоит тратить средства на очень дорогие стиральные порошки. На самом деле, более дешевые варианты мало чем отличаются от разрекламированных. Тем более, что усовершенствовать обычный порошок можно с помощью тех же подручных средств, а еще можно сделать порошок самостоятельно.

Для выведения пятен добавьте в обычный стиральный порошок ложку крахмала (1:1). Разбавьте водой и намажьте пятно. Через 10 минут постирайте.

Средства для мытья унитазов и раковин обычно тоже стоят не дешево и расход - минимум одна банка в месяц. Но есть средства, которые помогут легко удалить известковый налет и загрязнения.

Смешайте соду и уксус в равных пропорциях - до состояния кашицы, можно добавить немного воды. Нанесите это средство на загрязненные участки и оставьте на полчаса. Потом залейте все укусом с помощью распылителя и оставьте еще на полчаса. А потом помойте водой.

Еще можно использовать лимонную кислоту и уксус. Так вы не только сэкономите, но и избавитесь от неприятного химического запаха.

На чем сэкономить будет сложнее - это на средстве для мытья посуды и освежителе воздуха. Наши бабушки отлично мыли посуду с хозяйственным мылом и содой и в некоторых случаях эти средства работают. Но для ежедневного применения для тарелок-чашек лучше купить бутылку средства.

Выбирайте сразу большие объемы и обращайте внимание на цену - бывает так, что 2 л средства стоит почти столько же, сколько и 4 бутылки по 0,5 л. А бывает, что купить сразу большой объем намного выгоднее. Выгодно покупать в пластиковых пакетах, а не в бутылках.

Освежитель воздуха можно сделать самостоятельно - с эфирными маслами, цитрусовыми или хвоей. Но они не имеют такого эффекта против неприятных запахов, как покупные.

Пока на улице тепло и можно держать окна открытыми, можно использовать самодельные освежители и добавлять к ним различные травы с приятным ароматом.

Какие средства можно использовать и как они работают

Лимонный сок:

Отмывает стекла и зеркала

Отбеливает белье

Дезинфицирует разделочные доски

Чистит унитаз

Осветляет волосы

Разглаживает морщины

Суживает поры

Уксус

Очищает посуду, в том числе и серебро

Очищает стекла

Нейтрализует запахи

Прочищает канализацию

Служит кондиционером для волос

Помогает при пчелиных укусах

Пищевая сода

Очищает унитазы и ванны

Отмывает плиту и гриль

Может служить зубной пастой или дезодорантом

Помогает от опрелости

Еще важные советы по экономии

1. Не переплачивайте за упаковку - обычный пластиковый пакетик стоит дешевле, чем бутыль с дозатором или пластмассовая тара.

2. Сделайте ревизию - без чего вы спокойно можете обойтись. Например, без кондиционера для стирки или же без 3 видов полироля для мебели. А может от средства для мытья полов - его можно сделать самостоятельно.

3. Покупайте бытовую химию на оптовых складах или магазинах - там обычно дешевле. Есть также акции в обычных магазинах - например "1+1=3", или при покупке 2 товаров одной марки - третья идет в подарок.

4. Научитесь экономить на том, чем пользуетесь в жидком виде - мыло, средства для уборки, гели и кондиционеры. Обычно мы не задумываемся о том, сколько нам на самом деле нужно, чтобы помыть руки или протереть плиту.

5. Подберите для стирального порошка стакан или специальный ковшик и насыпайте ровно столько, сколько нужно для одной закладки белья. Средний расчет - 1 ст. ложка порошка на 1 кг белья.

6. Перелейте средство для мытья посуды во флакон с дозатором - так вы будете его экономнее расходовать. И поставьте рядом баночку с горчичным порошком - это средство удаляет в разы эффективнее любые загрязнения.

Как экономить на косметике

Сэкономить на личных косметических средствах очень сложно, особенно, если каждое подобрано с учетом многих нюансов. Но и тут есть полезные лайфхаки.

Выбирайте шампунь не по бренду, а по качеству - порой даже детский шампунь может оказаться на порядок лучше, чем разрекламированные средства.

Определите, сколько вам нужно шампуня на один раз, геля для душа или кондиционера для волос - и придерживайтесь нормы.

Даже медики говорят, что использовать средства для душа необязательно каждый день - используйте их 1-2 раза в неделю.

Мойте волосы по мере загрязнения и вместо кондиционера используйте средство бабушек - воду с уксусом.

Если ваша кожа позволяет - вместо геля для душа используйте мыло. Оно дешевле и его хватает на более продолжительное время.

Подберите тональный крем из серии "2 в 1" и не бойтесь менее дорогих аналогов. Нанесите крем на кожу и погуляйте по магазину 10-15 минут - вы сразу увидите, стоит ли его покупать.

Подберите средство для снятия макияжа из натуральных средств. Некоторые предпочитают оливковое масло, а еще можно использовать обычный тоник с несколькими каплями эфирного масла.

Главная задача крема для лица - помогать коже восстанавливать естественный защитный барьер. В таком креме должны быть глицерин, масла, витаминные комплексы - вы удивитесь, но все это есть в самых бюджетных кремах.

Расставляйте приоритеты - откажитесь на время от тех средств, без которых можете обойтись.

Планируйте свои покупки. Видите, что заканчивается тональный крем - записали. На следующий месяц купите помаду.