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Мать мальчика отказала в близости: стали известны мотивы убийцы ребенка под Днепром

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Пятница 11 июня 2021 14:05
Мать мальчика отказала в близости: стали известны мотивы убийцы ребенка под Днепром Под Днепром ухажер женщины убил ее ребенка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Под Днепром тело пропавшего 8-летнего мальчика нашли в коллекторе. Мать об исчезновении сына заявила только через четыре дня. Как выяснилось в результате расследования, ребенка задушил голыми руками ухажер матери за то, что она отказала ему в близости. Мужчина и женщина злоупотребляли спиртными напитками.

Об этом сообщает ТСН.

Почему случилась трагедия

2 июня в маленьком городе Покров под Днепром мать 8-летнего Ибрагима Оглы выпивала с ухажером. Мальчик попросился пойти на детскую площадку, с которой в последствии так и не вернулся. Между женщиной и ее воздыхателем после принятия спиртного возник конфликт. Она отказала ему в близости и он решил отомстить. Он пошел за ребенком, заманил его потом в заброшенный дом и задушил голыми руками. Потом, чтобы замести следы, бросил тело бездыханного Ибрагима в коллектор.

Полицейские с собакой вышли на след

Полицейские проверили детские площадки города, вокзалы и рынки, а также обследовали заброшенные здания, лесополосы и другие места, где мог находиться ребенок. К поискам привлекли инспектора-кинолога с немецкой овчаркой Бильт. По вещам ребенка служебная собака взяла след от дома, где жил мальчик, и провела к канализационному коллектору. Там полицейские обнаружили тело мальчика.

Мать мальчика отказала в близости: стали известны мотивы убийцы ребенка под ДнепромСобака Бильт взяла след ребенка (фото: Нацполиция)

Кто же убийца?

Позже правоохранители установили подозреваемого в совершении преступления, а также его мотивы.

"Оперативники установили последовательность событий и мотивы, которые сами по себе поражают своей жестокостью. Поклонник горе-матери во время очередного застолья очень обиделся на нее за отказ в интимной близости", — рассказали в пресс-службе Департамента уголовного розыска Нацполиции.

Мужчину задержали и по итогам собранных доказательств и сообщили ему о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Если его вину докажут - ему грозит срок от 15 лет заключения до пожизненного содержания в тюрьме.

Мать часто выпивала

В полиции рассказали, что к ответственности может быть привлечена и мать школьника. Однако сейчас правоохранители официально это не комментируют. К слову, об исчезновении ребенка она сообщила лишь через 4 дня.

В социальных сетях активно отреагировали на это событие. Там же всплыли подробности того, какие отношения были в семье. Местные жители говорят, что мама Ибрагима выпивала, на фоне чего у нее нередко возникали конфликты. О мальчике в школе отзываются очень хорошо, говорят, что он был старательным и мечтал стать боксером.

"Я работаю в школе, где учился Ибрагим. Время от времени видела его мать — всегда приходила пьяная. Вообще, о семье мальчик никогда ничего не рассказывал. Кажется, он рос не с родным отцом, а с сожителем матери", — рассказала сотрудница школы Анастасия.

Мать мальчика отказала в близости: стали известны мотивы убийцы ребенка под ДнепромИбрагиму было всего 8 лет (фото: Нацполиция)

Похороны Ибрагима

Хоронить Ибрагима Оглы будут в пятницу, 11 июня. На улице Соборная, 1 будут стоять автобусы, которые отвезут горожан на кладбище, где в 14:00 состоится отпевание ребенка.

"Это был очень веселый и добрый мальчик. Рассказывал, что мечтает заниматься боксом. Хотел стать сильным, чтобы защищать слабых", — отметила сотрудница школы Анастасия.

Как мы ранее писали, стало известно, кто убил ребенка под Днепром, которого нашли в коллекторе.

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