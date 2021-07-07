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Під Кривим Рогом чоловік порізав ножем 2-річного сина співмешканки, щоб їй "помститися"

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Дніпропетровська область, Середа 07 липня 2021 16:52
Під Кривим Рогом чоловік порізав ножем 2-річного сина співмешканки, щоб їй "помститися" Фото: автомобіль патрульної поліції та "швидкої допомоги" (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Під Кривим Рогом чоловік ножем завдав поранень дворічному хлопчику, в результаті чого дитину госпіталізували у важкому стані. Зловмисник після цього зник, і зараз правоохоронці розшукують злочинця.

Про це 7 липня передали в прес-службі поліції Дніпропетровської області.

Подія сталася в Софіївському районі. Встановлено, що 28-річний місцевий житель закрився в будинку своєї колишньої співмешканки з двома її дітьми 2 і 7 років, і став погрожувати розправою.

Жінка викликала поліцію. Тим часом чоловік завдав молодшому синові своєї колишньої коханої ножових поранень в шию і спину, а потім - втік з місця злочину.

Дитину екстрено доставили в лікарню.

На місці події працюють правоохоронці. Також у поліції повідомили, що вживаються оперативні заходи для встановлення місця знаходження та затримання нападника.

Крім того, вирішується питання про правову кваліфікацію злочину.

Як повідомлялося, нещодавно в центрі Дніпра чоловік з ножем накинувся в магазині на жінку з однорічною дитиною - як з'ясувалося, зловмисником виявився її цивільний чоловік, а напад стався після сварки.

Також ми писали про те, що в червні під Дніпром у колекторі знайшли тіло зниклого 8-річного хлопчика, про зникнення якого його мати розповіла лише через чотири дні. Розслідування показало, що дитину задушив залицяльник матері за те, що вона відмовила йому в близькості.

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