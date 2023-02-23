ua ru
Чт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Кривому Розі невідомі спалили будки разом із собакою: деталі страшної НП

Новость на русском →
Кривий Ріг, Четвер 23 лютого 2023 07:59
У Кривому Розі невідомі спалили будки разом із собакою: деталі страшної НП Фото: У Кривому Розі підпалили собак у будках (flickr.com)
Автор: Людмила Жукова

У Кривому Розі невідомі підпалили будки, у яких перебували собаки. Одна з тварин була з інвалідністю і не змогла вибратися з житла.

Про неймовірну людську жорстокість розповіли у місцевому виданні "Перший міський".

Подробиці трагедії з тваринами

Трагедія сталася 20 лютого у мікрорайоні "Зарічний". Там мешканці гаражних кооперативів зглянулися над бездомними собаками та облаштували для них будки. Кому завадили нещасні тварини – невідомо. Зловмисники підпалили "собаче містечко" і втекли.

Коли сталася НП - місцеві жителі одразу ж викликали пожежників та поліцію. Вогонь поширився на 20 квадратних метрів та знищив усі собачі будки. Пізніше стало відомо, що не всі тварини вибралися з пастки. Один собака з інвалідністю не зміг самостійно вибратися і згорів живцем.

У Кривому Розі невідомі спалили будки разом із собакою: деталі страшної НП

У Кривому Розі невідомі підпалили собак у будках (фото: Telegram/Типовий Кривий Ріг)

Поліція розслідуватиме справу про підпал

Місцеві волонтери, які опікувалися чотирилапими, написали заяву в поліцію про жорстоке поводження з тваринами. Також вони намагаються знайти винних.

"21 лютого до поліції звернулася жінка з письмовою заявою про пожежу, яка мала місце 20 лютого на території Покровського району, внаслідок якої згоріла тварина та собачі будки. Поки правоохоронці перевіряють зазначену інформацію, вказана подія зареєстрована, правоохоронці з'ясовують обставини події", – повідомила речник Криворізького районного управління поліції Ангеліна Крадожон.

У Кривому Розі невідомі спалили будки разом із собакою: деталі страшної НПУ Кривому Розі невідомі спалили будки разом із собакою: деталі страшної НППоліція займеться розслідуванням підпалу "собачого містечка" (фото: one.kr.ua)

Нагадаємо, що пес Патрон потрапив до клініки. Що трапилося – читайте у матеріалі.

Крім того, в Одесі провалився під лід чоловік, який намагався врятувати собаку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг тварини