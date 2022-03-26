На Прикарпатье задержали агитатора за "восстановление СССР". Грозит 10 лет тюрьмы

На Прикарпатье правоохранители разоблачили женщину, которая агитировала за восстановление СССР. Теперь ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Жительница Ивано-Франковска под разными псевдонимами вела в соцсетях агитацию "за обновленный СССР". Также она отрицала факт распада Советского Союза и легитимность провозглашения бывшими республиками независимости.

В частности, женщина в Youtube, Facebook и ВКонтакте размещался деструктивный контент - пропагандировала идею "одного народа России-Русы", восстановление памятников советским палачам, возвращение в сталинскую конституцию 1936 года.

"24 февраля в день начала полномасштабного нападения России на Украину фигурантка отправила фото ракетного обстрела аэропорта Ивано-Франковска абоненту с российским номером мобильного оператора. С ним она вела обсуждение государственности, независимости и суверенитета Украины, а также события русско-украинской войны", - говорится в сообщении.

У женщины во время обыска изъяли украинский и российский паспорта, а также технику с доказательствами.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 436-1 (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Женщине сообщили о подозрении и судом избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.