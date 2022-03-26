На Прикарпатье задержали агитатора за "восстановление СССР". Грозит 10 лет тюрьмы
На Прикарпатье правоохранители разоблачили женщину, которая агитировала за восстановление СССР. Теперь ей грозит до десяти лет лишения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Жительница Ивано-Франковска под разными псевдонимами вела в соцсетях агитацию "за обновленный СССР". Также она отрицала факт распада Советского Союза и легитимность провозглашения бывшими республиками независимости.
В частности, женщина в Youtube, Facebook и ВКонтакте размещался деструктивный контент - пропагандировала идею "одного народа России-Русы", восстановление памятников советским палачам, возвращение в сталинскую конституцию 1936 года.
"24 февраля в день начала полномасштабного нападения России на Украину фигурантка отправила фото ракетного обстрела аэропорта Ивано-Франковска абоненту с российским номером мобильного оператора. С ним она вела обсуждение государственности, независимости и суверенитета Украины, а также события русско-украинской войны", - говорится в сообщении.
У женщины во время обыска изъяли украинский и российский паспорта, а также технику с доказательствами.
Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 436-1 (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).
Женщине сообщили о подозрении и судом избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
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