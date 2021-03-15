В Кривом Роге заметили пенсионеров, роющихся в мусоре: видео печальной картины попало в сеть

"Один из супермаркетов города не утилизировал просроченные товары, а просто выкинул в ближайший мусорный бак..", - подписал автор видео ролик.

В ролике видно, как пожилые люди берут товары из бака и кладут себе в сумки.

Один из супермаркетов города, не утилизировал просроченные товары, а просто выкинул в ближайший мусорный бак... https://www.facebook.com/groups/908690042909539/?ref=share #кривойрог #online Posted by Кривой Рог online on Friday, March 12, 2021

В комментариях украинцы отреагировали на видео и написали, что людей просто довели до такого состояния.