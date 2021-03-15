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В Кривом Роге заметили пенсионеров, роющихся в мусоре: видео печальной картины попало в сеть

Автор: Людмила Жукова

В Кривом Роге один из супермаркетов города не утилизировал просроченные товары, а просто выкинул в ближайший мусорный бак. Возле него собрались пенсионеры, которые начали рыться в мусоре.

Видео показали на странице в Facebook Кривой рог Онлайн.

"Один из супермаркетов города не утилизировал просроченные товары, а просто выкинул в ближайший мусорный бак..", - подписал автор видео ролик.

В ролике видно, как пожилые люди берут товары из бака и кладут себе в сумки.

Один из супермаркетов города, не утилизировал просроченные товары, а просто выкинул в ближайший мусорный бак... https://www.facebook.com/groups/908690042909539/?ref=share #кривойрог #online

Posted by Кривой Рог online on Friday, March 12, 2021

В комментариях украинцы отреагировали на видео и написали, что людей просто довели до такого состояния.

  • До чего довели людей! Ужас!
  • Так везде, где выбрасывают продукты, люди разгребают, при такой пенсии - это удача!
  • Два роки як закінчилось зубожіння, а галасаватєлям все мало.
  • Ну хоч в масках! Ковідом не захворіють.
  • Это только в нашей стране, скоро все так будут, Позор нашей власти.
  • Вот до чего довели наш народ!! Сочувствую!
  • Я считаю, что кто выкидывает, знает, что люди подбирают, хотя б ставили рядышком, смотреть больно на это все.
  • Лучше бы людям, которые нуждаются отдавали.

Как мы ранее писали, в Одессе женщина подожгла Пенсионный фонд из-за мизерной пенсии.

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