В Кривом Роге заметили пенсионеров, роющихся в мусоре: видео печальной картины попало в сеть

В Кривом Роге один из супермаркетов города не утилизировал просроченные товары, а просто выкинул в ближайший мусорный бак. Возле него собрались пенсионеры, которые начали рыться в мусоре.
Видео показали на странице в Facebook Кривой рог Онлайн.
"Один из супермаркетов города не утилизировал просроченные товары, а просто выкинул в ближайший мусорный бак..", - подписал автор видео ролик.
В ролике видно, как пожилые люди берут товары из бака и кладут себе в сумки.
Один из супермаркетов города, не утилизировал просроченные товары, а просто выкинул в ближайший мусорный бак... https://www.facebook.com/groups/908690042909539/?ref=share #кривойрог #onlinePosted by Кривой Рог online on Friday, March 12, 2021
В комментариях украинцы отреагировали на видео и написали, что людей просто довели до такого состояния.
Как мы ранее писали, в Одессе женщина подожгла Пенсионный фонд из-за мизерной пенсии.