RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Кривому Розі помітили пенсіонерів, які порпаються в смітті: відео сумної картини потрапило в мережу

Автор: Людмила Жукова

У Кривому Розі один із супермаркетів міста не утилізував прострочені товари, а просто викинув в найближчий сміттєвий бак. Біля нього зібралися пенсіонери, які почали ритися в смітті.

Відео показали на сторінці в Facebook Кривий ріг Онлайн.

"Один із супермаркетів міста не утилізував прострочені товари, а просто викинув в найближчий сміттєвий бак..", - підписав автор відео ролик.

У ролику видно, як літні люди беруть товари з бака і кладуть собі в сумки.

Один з супермаркетів міста, не утилізував прострочені товари, а просто викинув в найближчий сміттєвий бак... https://www.facebook.com/groups/908690042909539/?ref=share #кривойрог #online

Posted by Кривий Ріг online on Friday, March 12, 2021

В коментарях українці відреагували на відео і написали, що людей просто довели до такого стану.

  • До чого довели людей! Жах!
  • Так скрізь, де викидають продукти, люди розгрібають, за такої пенсії - це удача!
  • Два роки як закінчилось зубожіння, а галасаватєлям все мало.
  • Ну хоч в масках! Ковідом не захворіють.
  • Це тільки в нашій країні, скоро всі так будуть, Ганьба нашій владі.
  • Ось до чого довели наш народ!! Співчуваю!
  • Я вважаю, що хто викидає, знає, що люди підбирають, хоча б ставили поряд, боляче дивитися на це все.
  • Краще б людям, які потребують віддавали.

Як ми раніше писали, в Одесі жінка підпалила Пенсійний фонд із-за мізерної пенсії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України пенсионеры
Читайте також
Продає горіхи біля метро: українців зворушила історія про 93-річного ветерана в Києві
Прогноз погоди