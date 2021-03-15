У Кривому Розі помітили пенсіонерів, які порпаються в смітті: відео сумної картини потрапило в мережу

"Один із супермаркетів міста не утилізував прострочені товари, а просто викинув в найближчий сміттєвий бак..", - підписав автор відео ролик.

У ролику видно, як літні люди беруть товари з бака і кладуть собі в сумки.

Один з супермаркетів міста, не утилізував прострочені товари, а просто викинув в найближчий сміттєвий бак... https://www.facebook.com/groups/908690042909539/?ref=share #кривойрог #online Posted by Кривий Ріг online on Friday, March 12, 2021

В коментарях українці відреагували на відео і написали, що людей просто довели до такого стану.