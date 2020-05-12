В Кривом Роге врач самовольно выписал из больницы 15 больных COVID-19

Коронавирус в Украине диагностирован уже у 16 023 человек, из которых 425 скончались от осложнений. При этом в Кривом Роге разгорается скандал из-за того, что врач местной больницы самовольно выписал из медучреждения 15 больных COVID-19. За эти действия медика отстранили от должности.

Шесть медработников и 21 пациент 29 апреля находились на самоизоляции в четвертой городской Криворожской больнице. Они все были заражены от одной женщины, у которой предварительно был обнаружен коронавирус.

Пятерых пациентов перевели в инфекционную больницу, одного пациента – в седьмую больницу, а 15 остальных врач отпустил домой на амбулаторное лечение. При этом у этих людей уже был диагностирован COVID-19, который подтвердили ПЦР-тесты. Об этом сообщает Управление прессы и внутренней политики исполкома Криворожского горсовета на своей странице в Facebook.

"Действия главного врача будут расследованы специально созданной комиссией. Всем выписанным уже предложено стационарное лечение в инфекционной больнице, одна пациентка в настоящее время туда переведена", - отметил начальник управления здравоохранения Константин Мурашко.

В данный момент в Кривом Роге зарегистрировано 174 случая коронавирусной инфекции, 14 человек находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, что сотрудники филиала "Суспільного" в Ровенской области заразились коронавирусом.