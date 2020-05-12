ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Кривом Роге врач самовольно выписал из больницы 15 больных COVID-19

STYLERКоронавирус    12.05.2020 - 22:01
В Кривом Роге врач самовольно выписал из больницы 15 больных COVID-19
Коронавирус в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус поразил 15 людей в Кривом Роге, но их самовольно выписал из больницы врач

Коронавирус в Украине диагностирован уже у 16 023 человек, из которых 425 скончались от осложнений. При этом в Кривом Роге разгорается скандал из-за того, что врач местной больницы самовольно выписал из медучреждения 15 больных COVID-19. За эти действия медика отстранили от должности.

Шесть медработников и 21 пациент 29 апреля находились на самоизоляции в четвертой городской Криворожской больнице. Они все были заражены от одной женщины, у которой предварительно был обнаружен коронавирус.

Пятерых пациентов перевели в инфекционную больницу, одного пациента – в седьмую больницу, а 15 остальных врач отпустил домой на амбулаторное лечение. При этом у этих людей уже был диагностирован COVID-19, который подтвердили ПЦР-тесты. Об этом сообщает Управление прессы и внутренней политики исполкома Криворожского горсовета на своей странице в Facebook.

"Действия главного врача будут расследованы специально созданной комиссией. Всем выписанным уже предложено стационарное лечение в инфекционной больнице, одна пациентка в настоящее время туда переведена", - отметил начальник управления здравоохранения Константин Мурашко.

В данный момент в Кривом Роге зарегистрировано 174 случая коронавирусной инфекции, 14 человек находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, что сотрудники филиала "Суспільного" в Ровенской области заразились коронавирусом.

Теги Новости Украины Кривой РогКоронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь