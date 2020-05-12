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У Кривому Розі лікар самовільно виписав з лікарні 15 хворих COVID-19

STYLERКоронавірус    12.05.2020 - 22:01
У Кривому Розі лікар самовільно виписав з лікарні 15 хворих COVID-19
Коронавірус в Україні (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус вразив 15 людей в Кривому Розі, але їх самовільно виписав лікар з лікарні

Коронавірус в Україні діагностовано вже у 16 023 осіб, з яких 425 померли від ускладнень. При цьому в Кривому Розі розгорається скандал через те, що лікар місцевої лікарні самовільно виписав з медустанови 15 хворих COVID-19. За ці дії медика відсторонили від посади.

Шість медпрацівників та 21 пацієнт 29 квітня перебували на самоізоляції у четвертій Криворізької міської лікарні. Вони всі були заражені від однієї жінки, у якої попередньо був виявлений коронавірус.

П'ятьох пацієнтів перевели в інфекційну лікарню, одного пацієнта – в сьому лікарню, а 15 решти лікар відпустив додому на амбулаторне лікування. При цьому у цих людей вже був діагностований COVID-19, який підтвердили ПЛР-тести. Про це повідомляє Управління преси та внутрішньої політики виконкому Криворізької міськради на своїй сторінці в Facebook.

"Дії головного лікаря будуть розслідувані спеціально створеною комісією. Всім виписаним вже запропоновано стаціонарне лікування в інфекційній лікарні, одна пацієнтка на даний час переведена туди", - зазначив начальник управління охорони здоров'я Костянтин Мурашко.

Наразі у Кривому Розі зареєстровано 174 випадку коронавірусної інфекції, 14 осіб перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, що співробітники філії "Суспільного" в Рівненській області заразилися коронавірусом.

Теги Новини України Кривий РігКоронавірус
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