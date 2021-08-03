В Кривом Роге повредили памятники чернобыльцам и военным, погибшим под Иловайском (фото)

Злоумышленники похитили гильзы с памятника "Иловайский крест", в которые ставили цветы. А на постаменте памятника героям-чернобыльцам отбили несколько плит и растрощили основу.

Кто это сделал - неизвестно, так как в парке около мемориалов не установлены камеры наблюдения. Колесник предположил, что злоумышленники попытаются сдать украденные гильзы в одном из пунктов приема металлолома, и призвал правоохранителей мониторить такие места, чтобы поймать циничных вандалов.

В Кривом Роге вандалы повредили памятники погибшим под Иловайском военным ВСУ и ликвидаторам аварии на ЧАЭС (фото: facebook.com/NikolayKolesnyk)

В пресс-службе криворожского райуправления полиции рассказали, что по факту повреждения двух памятников сегодня в Металлургическом районе ведется расследование.

"В настоящее время правоохранители проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению правонарушения", - говорится в сообщении.

Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Санкция статьи предусматривает для нарушителей наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

В Кривом Роге повредили памятники в честь украинских бойцов, погибших под Иловайском, и героям-чернобыльцам (фото: 0564.ua)