У Кривому Розі пошкодили пам'ятники чорнобильцям і військовим, загиблим під Іловайськом (фото)

Зловмисники викрали гільзи з пам'ятника "Іловайський хрест", в які ставили квіти. А на постаменті пам'ятника героям-чорнобильцям відбили кілька плит та розтрощили основу.

Хто це зробив - невідомо, оскільки в парку біля меморіалів не встановлені камери спостереження. Колесник припустив, що зловмисники спробують здати вкрадені гільзи в одному з пунктів прийому металобрухту, і закликав правоохоронців моніторити такі місця, щоб зловити цинічних вандалів.

У Кривому Розі вандали пошкодили пам'ятники загиблим під Іловайськом військовим ЗСУ та ліквідаторам аварії на ЧАЕС (фото: facebook.com/NikolayKolesnyk)

У прес-службі Криворізького райуправління поліції розповіли, що за фактом пошкодження двох пам'ятників сьогодні в Металургійному районі ведеться розслідування.

"На даний час правоохоронці проводять комплекс оперативних заходів, спрямованих на встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого). Санкція статті передбачає для порушників покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

У Кривому Розі пошкодили пам'ятники на честь українських бійців, які загинули під Іловайськом, і героям-чорнобильцям (фото: 0564.ua)