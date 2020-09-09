В Кривом Роге малыши оказались в реанимации из-за находки у дедушки

В Кривом Роге двое малышей оказались в реанимации (фото: РБК-Украина)

Двое маленьких детей отравились таблетками

В Кривом Роге двое малышей очутились в реанимации. Дети нашли у дедушки таблетки и решили попробовать их на вкус. В результате дети с отравлением направлены в больницу. Инцидент произошел в Металлургическом районе города, пишет "Первый Городской".

Как выяснилось, отравившимся детям от 1 до 2 лет. У дедушки они нашли препараты нейролептики. Это лекарство применяют при лечении депрессивного синдрома и других схожих заболеваниях.

С предварительным диагнозом отравление несовершеннолетних госпитализировали в реанимационное отделение восьмой детской больницы. Информации об их состоянии пока нет. Известно, что детям сделали промывание желудков.

В полиции Кривого Рога уже сообщили, что дети воспитываются в благополучной семье и раньше проблем с ними не было.

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