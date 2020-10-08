В Кривом Роге избили юную девушку-"копа": приехала поговорить с горе-папашей

В Кривом Роге избили полицейскую (коллаж: РБК-Украина)

В Кривом Роге мужчина напал на молодую полицейскую

В Кривом Роге мужчина напал и избил сотрудницу правоохранительных органов. Теперь 43-летнему неадеквату грозит реальный тюремный срок. Инцидент произошел дома у мужчины, куда полиция приехала на заявку по поводу невыполнения родительских обязанностей.

Как сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, неадекват набросился на девушку-"копа" и ударил ее в лицо.

Инцидент случился в среду, 7 октября. Во время опроса мужчина вел себе неадекватно, совершенно не реагировал на замечания, и в результате набросился на сотрудницу с кулаками.

"За нанесение телесных повреждений полицейскому во время исполнения служебных обязанностей, нападавшего задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

О состоянии девушки не сообщается, но горе-папаше грозит срок по ч. 2 ст. 345 за "Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей" УК Украины.

За эту статью закон предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Отметим, что по сообщению ТСН, девушке всего 20 лет.

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