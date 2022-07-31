В Кривом Роге едва не утонул 9-летний ребенок: люди вокруг вели себя неадекватно

Ребенка 8-10 лет без признаков жизни заметил в воде мужчина, который отплыл подальше от берега. Он вытащил мальчика на берег. По словам Будко, многие отдыхающие вели себя не совсем адекватно.

"Сбежались люди, и никто не знал, как действовать. Мы с Валентином Кубский смогли удалить воду из дыхательных путей, и, наверное, из желудка. Потом подключился еще один человек, на которого все орали, а он уверенно и спокойно говорил нам, что делать. У мальчика уже начинали синеть конечности. Парень начал хрипеть и самостоятельно дышать. Но в сознание так и не приходил", - рассказа Будко о спасении ребенка.

Он добавил, что довольно быстро приехала скорая помощь. Мальчика перенесли в машину и его повезли в реанимацию 8-ой больницы.

"Оказалось, что мальчик был на пляже сам, без родителей. Я не могу представить такую ситуацию в своей семье, чтобы я в таком возрасте отпустил ребенка на пляж без личного контроля", - подчеркнул мужчина.

Кроме того, известно, что на пляже не был оборудован пост спасателей. Хотя этот пляж входит в список мест отдыха.

Будко признался, что несколько раз принимал участие в различных тренингах, делал видеоинструкции по реанимации, но в ситуации с ребенком на пляже сначала растерялся. Еще его неприятно удивила реакция других отдыхающих.

"И удивила реакция людей - оказывается, лучше орать, не выкидывая сигарету изо рта, когда другие пытаются спасти ребенка. Можно в истерике бросаться на врачей, а потом под колеса скорой, не давая отвезти мальчика в реанимацию и сыпать проклятия на них. Люди, как так?" - написал Будко.

В комментариях через несколько часов появилась информация о том, что мальчик скончался, но оказалось, что он жив и находится в реанимации. Также удалось выяснить, что мама ребенка работает в супермаркете.