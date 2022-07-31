У Кривому Розі ледь не потонула 9-річна дитина: люди навколо поводилися неадекватно

Дитину 8-10 років без ознак життя помітив у воді чоловік, який відплив подалі від берега. Він витягнув хлопчика на берег. За словами Будко, багато відпочиваючих поводилися не зовсім адекватно.

"Збіглися люди, і ніхто не знав, як діяти. Ми з Валентином Кубським змогли видалити воду з дихальних шляхів, і, напевно, зі шлунка. Потім підключився ще один чоловік, на якого все кричали, а він впевнено і спокійно говорив нам, що робити. У хлопчика вже починали синіти кінцівки. Хлопець почав хрипіти та самостійно дихати. Але до тями так і не приходив", - розповів Будко про порятунок дитини.

Він додав, що досить швидко приїхала швидка допомога. Хлопчика перенесли в машину і його повезли в реанімацію 8-ої лікарні.

"Виявилося, що хлопчик був на пляжі сам, без батьків. Я не можу уявити таку ситуацію у своїй родині, щоб я в такому віці відпустив дитину на пляж без особистого контролю", - підкреслив чоловік.

Крім того, відомо, що на пляжі не був обладнаний пост рятувальників. Хоча цей пляж входить в список місць відпочинку.

Будко зізнався, що кілька разів брав участь у різних тренінгах, робив відеоінструкції з реанімації, але в ситуації з дитиною на пляжі спочатку розгубився. Ще його неприємно здивувала реакція інших відпочиваючих.

"І здивувала реакція людей - виявляється, краще кричати, не викидаючи сигарету з рота, коли інші намагаються врятувати дитину. Можна в істериці кидатися на лікарів, а потім під колеса швидкої, не даючи відвезти хлопчика в реанімацію і сипати прокльони на них. Люди, як так?" - написав Будко.

У коментарях через кілька годин з'явилася інформація про те, що хлопчик помер, але виявилося, що він живий і знаходиться в реанімації. Також вдалося з'ясувати, що мама дитини працює в супермаркеті.