В Кривом Роге директор школы довела ученицу до гипертонического криза: ребенок в больнице

По словам депутата, неприятная ситуация произошла в школе Кривого Рога №48. Ученица восьмого класса опоздала в школу из-за проблем с транспортом. Урок, на который опоздала девочка, проводила директор школы Ольга Лузан.

Как отмечает Понькин, директор школы известна свои взрывным характером и хамскими манерами – со слов родителей и коллег.

Школьница в течение 10 минут выслушивала крики директора школы. А на перемене у ребенка от стресса резко поднялось артериальное давление. Классный руководитель обратила внимание на сильный тремор и отвела ребенка к медику.

У нее поднялось давление 140/90. Школьный врач дала девочке таблетку, но лекарство не подействовало и пришлось вызывать неотложку. Ребенка экстренно госпитализировали.

Стоит отметить, что у школьницы есть хронические заболевания, о которых знает педагогический состав школы.

Как отметили в комментариях родители, директор действительно имеет репутацию тирана и скандального человека. Дети часто записывают на аудио крики и хамство на уроках, но родители ничего толком сделать не могут.

Кроме того, по словам депутата, школа №48 неоднократно фигурировала в репортажах, так как там растут деревья на крыше здания, во дворе не убирают бурьяны, а спортзал не могут отремонтировать уже 7 лет. Во время съемок сюжета для телевидения директор школы набросилась с кулаками на журналистов.