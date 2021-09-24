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У Кривому Розі директор школи довела ученицю до гіпертонічного кризу: дитина в лікарні

Автор: Анна Шиканова

У Кривому Розі директор школи так поговорила з ученицею 8-го класу з приводу запізнення в школу, що дівчинку забрала швидка в лікарню з тиском 140 на 90.

Деталі інциденту розповів на своїй сторінці в Facebook депутат райради Юрій Понькін.

За словами депутата, неприємна ситуація сталася в школі Кривого Рогу №48. Учениця восьмого класу запізнилася до школи через проблеми з транспортом. Урок, на який запізнилася дівчинка, проводила директор школи Ольга Лузан.

Як зазначає Понькін, директор школи відома свої вибуховим характером і хамськими манерами – зі слів батьків і колег.

Школярка протягом 10 хвилин вислуховувала крики директора школи. А на перерві у дитини від стресу різко піднявся артеріальний тиск. Класний керівник звернула увагу на сильний тремор і відвела дитину до медика.

У неї піднявся тиск 140/90. Шкільний лікар дала дівчинці таблетку, але ліки не подіяли й довелося викликати швидку. Дитину екстрено госпіталізували.

Варто відзначити, що у школярки є хронічні захворювання, про які знає педагогічний склад школи.

Як зазначили в коментарях батьки, директор дійсно має репутацію тирана і скандальної людини. Діти часто записують на аудіо крики та хамство на уроках, але батьки нічого толком зробити не можуть.

Крім того, за словами депутата, школа №48 неодноразово фігурувала в репортажах, оскільки там ростуть дерева на даху будівлі, у дворі не прибирають бур'яни, а спортзал не можуть відремонтувати вже 7 років. Під час зйомок сюжету для телебачення директор школи накинулася з кулаками на журналістів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Харковом школяр знущався з учнів та вчителів.

А також розповідали про те, що у Львівській області школярі не можуть ходити в туалет через те, що за ними підглядають і знімають на камери.

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