UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Кривом Роге дети пристегнули мать наручниками: неудачно поиграли

Автор: Анна Шиканова

В Кривом Роге детские шалости обернулись вызовом спасателей. Малыши пристегнули маму самодельными наручниками к трубе, а освободить ее уже не смогли.

Детали инцидента рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Странные игры с детьми устроила жительница Ингулецкого района Кривого Рога. Она позволила детям пристегнуть ее самодельными наручниками к металлической трубе во дворе и оказалась в ловушке. Дети не смогли освободить маму и начали звать на помощь соседей.

"9 августа, в Ингулецком районе Кривого Рога в Службу спасения "101" позвонили жители многоквартирного дома на улице Панаса Мирного и сообщили о прикованной к металлической конструкции женщине. По словам заявителей, дети, играя самодельными наручниками, пристегнули свою мать, а когда хотели ее отпустить — не смогли, потому что наручники не открылись", - рассказали в службе спасения.

Сотрудники ГСЧС с помощью шанцевого инструмента с применением обычной булавки смогли открыть наручники и освободить 38-летнюю женщину.

К счастью, никакого ущерба для здоровья пострадавшая не получила, и госпитализация в больницу ей не понадобилась.

Дети приковали маму наручниками к трубе во дворе

Напомним, ранее мы писали о том, что в аквапарке Днепра погиб 9-летний мальчик. Очевидцы утверждают, что мать ребенка в момент трагедии находилась в баре заведения и употребляла алкогольные напитки.

А также рассказывали о том, что в Кривом Роге уважаемая и известная пара пенсионеров совершила двойное самоубийство. Пожилые супруги оставили предсмертную записку.

Читайте РБК-Украина в Google News
хулиганство