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У Кривому Розі діти пристебнули матір наручниками: невдало пограли

Автор: Анна Шиканова

У Кривому Розі дитячі пустощі обернулися викликом рятувальників. Малюки пристебнули маму саморобними наручниками до труби, а звільнити її вже не змогли.

Деталі інциденту розповіли в прес-службі ДСНС.

Дивні ігри з дітьми влаштувала мешканка Інгулецького району Кривого Рогу. Вона дозволила дітям пристебнути її саморобними наручниками до металевої труби у дворі та опинилася в пастці. Діти не змогли звільнити маму і почали кликати на допомогу сусідів.

"9 серпня, в Інгулецькому районі Кривого Рогу в Службу порятунку "101" подзвонили жителі багатоквартирного будинку на вулиці Панаса Мирного і повідомили про прикуту до металевої конструкції жінку. За словами заявників, діти, граючи саморобними наручниками, пристебнули свою матір, а коли хотіли її відпустити — не змогли, тому що наручники не відкрилися", - розповіли в Службі порятунку.

Співробітники ДСНС за допомогою шанцевого інструменту із застосуванням звичайної шпильки змогли відкрити наручники та звільнити 38-річну жінку.

На щастя, ніякої шкоди для здоров'я постраждала не отримала, і госпіталізація в лікарню їй не знадобилася.

Діти прикували маму наручниками до труби у дворі

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в аквапарку Дніпра загинув 9-річний хлопчик. Очевидці стверджують, що мати дитини в момент трагедії перебувала в барі закладу і вживала алкогольні напої.

А також розповідали про те, що у Кривому Розі шановна і відома пара пенсіонерів вчинила подвійне самогубство. Літнє подружжя залишило передсмертну записку.

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