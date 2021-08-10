У Кривому Розі діти пристебнули матір наручниками: невдало пограли

Дивні ігри з дітьми влаштувала мешканка Інгулецького району Кривого Рогу. Вона дозволила дітям пристебнути її саморобними наручниками до металевої труби у дворі та опинилася в пастці. Діти не змогли звільнити маму і почали кликати на допомогу сусідів.

"9 серпня, в Інгулецькому районі Кривого Рогу в Службу порятунку "101" подзвонили жителі багатоквартирного будинку на вулиці Панаса Мирного і повідомили про прикуту до металевої конструкції жінку. За словами заявників, діти, граючи саморобними наручниками, пристебнули свою матір, а коли хотіли її відпустити — не змогли, тому що наручники не відкрилися", - розповіли в Службі порятунку.

Співробітники ДСНС за допомогою шанцевого інструменту із застосуванням звичайної шпильки змогли відкрити наручники та звільнити 38-річну жінку.

На щастя, ніякої шкоди для здоров'я постраждала не отримала, і госпіталізація в лікарню їй не знадобилася.

Діти прикували маму наручниками до труби у дворі