Травили тараканов: в ТРЦ Кривого Рога пострадали дети

Дети пострадали в результате отравления, которое произошло из-за травли тараканов в одном из торговых центров Кривого Рога. Об этом сообщает местное издание "Первый городской".

Инцидент произошел вчера, 9 мая, в здании детского клуба в ТЦ "Либерти". Там травили тараканов и посетителям клуба, которые были вместе с детьми, стало плохо. Людей начало рвать, после чего всех вывели на улицу.

При этом пострадавшие утверждают, что о травле тараканов их никто не предупреждал. По словам очевидцев, охранники также избили одного мужчину, который не хотел покидать помещение.

Дети пострадали из-за травли тараканов (видео: facebook.com/1tv.kr.ua)

На место происшествия прибыла полиция, медики и спасатели. Правоохранительные органы заявили, что тараканов травили по просьбе кафе, которое находится на первом этаже ТЦ. Травля тараканов проводилась в подвале, но химия могли попасть в детский клуб через систему вентиляции.

Известно, что 10 детям стало плохо. Симптомы отравления у всех были разные, кто-то кашлял, а некоторых даже рвало.

По словам очевидцев, администрация детского клуба якобы ничего не знала о травле тараканов. Но при этом магазины, которые находились рядом, были проинформированы об этом.

Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.

Ужасная халатность администрации, которая ничего не знает, ну почему же о травле знают магазины рядом?

Бедные дети;

Испортили праздник ребенку;

Кошмар;

Ужас;

Всегда в "Либерти" предупреждали о травле тараканов. А в этот раз решили сделать сюрприз.

Напомним, что Комаровский рассказал, как не испортить ребенку жизнь и избежать постоянных ОРВИ.

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