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В Киеве авто въехало в толпу людей: по "сценарию Зайцевой"

STYLERЖизнь    11.11.2019 - 08:33
В Киеве авто въехало в толпу людей: по "сценарию Зайцевой"
ДТП в Киеве с

В Киеве автомобиль столкнулся с машиной такси и вылетел на тротуар

В Киеве произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Lexus и машины такси. Авария произошла вечером 10 ноября, в результате столкновения с такси автомобиль Lexus выбросило на тротуар, где находились люди. Об этом сообщает "Стражи Эспрессо" на своей странице в Facebook.

В результате сильного удара женщина, которая была в тот момент на тротуаре, погибла. Мужчина - ее спутник, госпитализирован.

По словам очевидцев, Lexus на большой скорости двигался по левой полосе, но перестраиваясь, ударил такси Renault.

"От удара люксовое авто вылетело на тротуар, где как раз шли люди. Сбив людей, Lexus, пробив ограждение, въехал на стоянку", - написали в сообщении.

В Киеве авто въехало в толпу людей: по &quot;сценарию Зайцевой&quot;В Киеве авто въехало в толпу людей: по &quot;сценарию Зайцевой&quot;В Киеве авто въехало в толпу людей: по &quot;сценарию Зайцевой&quot;ДТП в Киеве с Lexus и машиной такси (facebook.com/vartovi.espreso)

В Киевской области столкнулись два автомобиля, есть жертвы Под Киевом перевернулся микроавтобус, есть пострадавшие
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