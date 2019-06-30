В Кривом Роге на аттракционе пострадало пятеро детей: все подробности

В Кривом Роге в субботу, 29 июня, произошло ЧП. Около 19:30 в густонаселенном спальном микрорайоне Восточный-2 из-за сильного ветра сорвало и понесло надувную горку, на которой находились дети. Об этом сообщает "Первый Криворожский".

Когда горку унесло ветром, взрослые, стоявшие рядом, пытались ее удержать и вытащить детей. В этом инциденте пострадали двое взрослых - мама и бабушка детей, которые находились на батуте. Одну женщину госпитализировали.

Пятерых детей, которые упали на землю и их на некоторое время накрыл батут, получили незначительные ушибы и шок.

ЧП в Кривом Роге - пятеро детей пострадали на аттракционе (фото: 1kr.ua)

По словам очевидцев, пострадавшие вызывали полицию, но правоохранители так и не приехали. В данный момент люди пишут заявление в районном отделе полиции.

Пользователи сети также отреагировали на данный инцидент:

У таких комплексов есть растяжки для крепления по периметру. Обратите внимание, что не на одном батуте никто их не крепит как положено;

У нас в городе нет полиции, просто люди в форме для галочки;

Извините, но и родители тоже в чем-то виноваты, почему не смотрят сами, опасно или нет?

Это безалаберность хозяев данной горки... лишь бы деньги капали, а дети... а на детей пофиг... С**а берет злость просто!!! Они думают, что если солнышко светит и ветра нет, то крепление не нужны, но эти д*****ы даже когда сильный ветер, не додумались прикрепить горку как следует!!! Я бы на месте пап пострадавших детей в первую очередь набил бы рыло хозяину данной горки!!! Детишкам здоровья и скорого выздоровления!!!

Это ужас, полиция так и не приехала, просто супер;

Вопрос к взрослым, чьи дети там прыгали: ветер, который поднялся шел по нарастающей, он же ведь не из бухты барахты появился!!! Почему не забрали детей с горки. Мы в это время на детской площадке рядом были. Ветер поднялся такой, что песок и весь мусор летел в лицо. С площадки люди бежать начали с детьми, в то время как ваши прыгали на надувной горке!!! Почему не забрали деток, или жаль было денег, которые за нее отдали? Я не оправдываю эту горку и ту барышню, которая за нее деньги берет. Те, кто установили горку, явно без разрешений и каких-либо разрешительных документов на свою деятельность, должны быть наказаны!!! Но вы же родители, это же ваши дети! Вы в первую очередь за них отвечаете.

Скриншоты с Facebook

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