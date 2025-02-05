"Критичний день зміни фази Місяця": астролог озвучила повний прогноз на сьогодні

Ця середа, 5 лютого, може стати днем очищення душі. Втім, не слід ігнорувати те, що Місяць змінюватиме положення, а тому певні плани можуть принести невдачі.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала прогноз на 5 лютого й розповіла, які справи краще перенести на інші дні.

Прогноз астропогоди на 5 лютого

"Критичний день зміни фази Місяця. Не можна проявляти егоїзм і негативні емоції. Період каяття, очищення душі та тіла. Корисно обдумати своє життя, згадати минуле. Легко реалізується накопичене за попередні сім днів. Добре підбивати підсумки та визначати напрямки подальшого розвитку", - розповіла Соловйова.

За її словами, ця середа не підійде для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань. Але якщо ви хочете змінити імідж та плануєте піти до перукаря - це не заборонено.

"День сприяє активностям, пов’язаним з самопожертвою. Настає сприятливий час для колективних заходів, очищення приміщення вогнем свічки. Дотримуйтесь дієти, можливі голодування та очищення організму", - зазначила астролог.



Гороскоп на 5 лютого (ілюстративне фото: freepik.com)

Астролайфхаки на середу

5 лютого - день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. Через це астролог радить утриматися від пустих балачок, не пліткуйте та не піддавайтеся чужій брехні.

До того ж не варто проводити важливі розмови, підписувати та узгоджувати нові проекти. Соловйова радить утриматися від з'ясування стосунків та проведення великих платежів.

Для підсилення енергетики Меркурія можна запалити свічки з бджолиного воску або ж користуватися косметичними засобами, в яких він міститься. Також астролог розповіла, що цього дня варто знайти час для інтелектуального дозвілля. Дивіться фільми, читайте книжки, спілкуйтеся з приємними співрозмовниками.