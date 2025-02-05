"Критический день смены фазы Луны": астролог озвучила полный прогноз на сегодня

Эта среда, 5 февраля, может стать днем очищения души. Впрочем, не следует игнорировать то, что Луна будет менять положение, а потому определенные планы могут принести неудачи.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала прогноз на 5 февраля и рассказала, какие дела лучше перенести на другие дни.

Прогноз астропогоды на 5 февраля

"Критический день смены фазы Луны. Нельзя проявлять эгоизм и негативные эмоции. Период раскаяния, очищения души и тела. Полезно обдумать свою жизнь, вспомнить прошлое. Легко реализуется накопленное за предыдущие семь дней. Хорошо подводить итоги и определять направления дальнейшего развития", - рассказала Соловьева.

По ее словам, эта среда не подойдет для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств. Но если вы хотите сменить имидж и планируете пойти к парикмахеру - это не запрещено.

"День способствует активностям, связанным с самопожертвованием. Наступает благоприятное время для коллективных мероприятий, очищения помещения огнем свечи. Соблюдайте диету, возможны голодания и очищение организма", - отметила астролог.



Гороскоп на 5 февраля (иллюстративное фото: freepik.com)

Астролайфхаки на среду

5 февраля - день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. Поэтому астролог советует воздержаться от пустой болтовни, не сплетничайте и не поддавайтесь чужой лжи.

К тому же не стоит проводить важные разговоры, подписывать и согласовывать новые проекты. Соловьева советует воздержаться от выяснения отношений и проведения крупных платежей.

Для усиления энергетики Меркурия можно зажечь свечи из пчелиного воска или же пользоваться косметическими средствами, в которых он содержится. Также астролог рассказала, что в этот день стоит найти время для интеллектуального досуга. Смотрите фильмы, читайте книги, общайтесь с приятными собеседниками.