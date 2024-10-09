"Критичний день": астролог дала прогноз на 9 жовтня й сказала, що нам принесе ця середа

Прогноз астропогоди на 9 жовтня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. Критичний день. Не піддавайтесь на провокації, не проявляйте грубість та не обманюйте", - попередила Соловйова.

"9-го жовтня Юпітер, планета "великого щастя", широких обріїв, багатих можливостей, подорожей, юриспруденції, законотворчості, освіти, науки та всього іноземного, стає ретроградним", - також розповіла вона.

Після 14:44 за київським часом не можна проявляти егоїзм і негативні емоції. За словами астролога, настає день каяття, очищення душі та тіла. Корисно обдумати своє життя, згадати минуле.

Окрім цього, у середу реалізується накопичене за попередні сім днів. Тому можна підбивати підсумки та визначати напрямки подальшого розвитку. День сприяє активностям, пов’язаним з самопожертвою.

"Визнавайте помилки, будьте пильними, відстежуйте сумніви, трансформуйте свої страхи на позитивні емоції, виконуйте будь-яку роботу, якою б важкою вона не була. Можна перевірити свій імунітет: чим вищий духовний рівень розвитку людини, тим здоровішою вона почувається у цей день. Дотримуйтесь дієти, можливі голодування та очищення організму", - розповіла експерт.

Гороскоп на 9 жовтня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на середу

"9 жовтня - день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. Уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби не загубити їх. Можливі обман та шахрайство", - пояснила астролог.

На цей день краще не планувати важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення необхідних платежів, з’ясування стосунків.

"Для того, аби підсилити енергетику Меркурія, спробуйте застосувати бджолиний віск і вироби з нього (косметику на його основі, продукти тощо) або просто запалити свічки з нього. Їжте тверді сорти сиру. Буде доречним інтелектуальне дозвілля: перегляд фільмів, спілкування з приємними для вас співбесідниками, цікава книга", - резюмувала Соловйова.