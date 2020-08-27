Крики нечеловеческие: в Киеве похитили мужчину и запихали его в авто (видео)

В Киеве похитили мужчину и запихали его в авто (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве мужчину похитили неизвестные, засунули его в авто и увезли

В Киеве неизвестные выкрали мужчину и запихали его в автомобиль. Инцидент попал на видео, а местные жители услышали жуткие крики.

Происшествие произошло в среду вечером, 26 августа, по улице Голосеевская, д. 13Б. Жители многоэтажного дома услышали жуткие крики, которые всех сильно напугали. Детали сообщили на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

"Кричали так, что мой сын плакать начал. Похищение человека", - сообщила одна из местных жительниц.

На кадрах видео, которое разместили в социальных сетях, видно, что несколько крепких мужчин запихивают человека в небольшой микроавтобус. Мужчина сопротивлялся и сильно кричал. На крики сбежались неравнодушные люди, которые вызвали сотрудников правоохранительных органов. Полиция оперативно прибыла на место происшествия, но злоумышленники успели уехать.

В Киеве неизвестные похитили мужчину и запихали его в автомобиль

Местным жителям удалось зафиксировать марку и номерной знак автомобиля, на котором совершили похищение – Volkswagen ВІ1444АР. Полиция объявила в Киеве специальный план-перехват.

Напомним, ранее мы писали о том, что возле Новых Санжар подростки изнасиловали 4-летнюю девочку.

А также рассказывали о том, что под Киевом группа подростков влетела в бетонную стену на автомобиле, два человека погибли.