Нелюдські крики: у Києві викрали чоловіка і запхали його в авто (відео)

У Києві викрали чоловіка і запхали його в авто (Колаж РБК-Україна)

У Києві чоловіка викрали невідомі, засунули його в авто і поїхали

У Києві невідомі викрали чоловіка і запхали його в автомобіль. Інцидент потрапив на відео, а місцеві жителі почули страшні крики.

Пригода сталася в середу ввечері, 26 серпня, по вулиці Голосіївська, б. 13Б. Мешканці багатоповерхового будинку почули страшні крики, які сильно налякали всіх. Деталі повідомили на сторінці "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

"Кричали так, що мій син почав плакати. Викрадення людини", - повідомила одна з місцевих мешканок.

На кадрах відео, яке розмістили в соціальних мережах, видно, що кілька міцних чоловіків запихають людини в невеликий мікроавтобус. Чоловік пручався і сильно кричав. На крики збіглися небайдужі люди, які викликали співробітників правоохоронних органів. Поліція оперативно прибула на місце події, але зловмисники встигли поїхати.

У Києві невідомі викрали чоловіка і запхали його в автомобіль

Місцевим жителям вдалося зафіксувати марку і номерний знак автомобіля, на якому вчинили викрадення – Volkswagen ВІ1444АР. Поліція оголосила в Києві спеціальний план-перехоплення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що біля Нових Санжар підлітки зґвалтували 4-річну дівчинку.

А також розповідали про те, що під Києвом група підлітків влетіла в бетонну стіну на автомобілі, дві людини загинули.