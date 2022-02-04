"Крик души" Клопотенко о правильном питании взорвал сеть: "перебор никому не нужен"

Правила питания Клопотенко

Евгений отмечает, что прежде всего нужно понимать свой организм, и для чего ві едите определенный продукт. В этом и суть сознательного питания, считает кулинар.

"Вот на*ер вам нужно правильное питание, если вы бросились в него без понимания собственного организма? Поэтому я топлю за сознательное питание. Это когда вы едите то, что вам хочется, но четко знаете о последствиях. То есть, можете ответить, зачем вам сейчас определенный продукт, и как это повлияет на ваши эмоции и организм", - написал Клопотенко.

Повар и ресторатор приводит в пример сахар, объясняя, что это обыкновенный углевод, который дает энергию, но в больших количествах, конечно же, не даст ничего хорошего.

"Сахар не убьет, а даст энергию. Но в случае если есть его в пределах нормы. Перебор никому не нужен. Конечно, вы от переедания сахара не умрете сразу, и вас, возможно, подкосит экология, но почему бы не прожить эту жизнь сознательно. То же касается и другой пищи", - считает Евгений.

Хотите круассан на ночь – вообще окей. Не запрещайте себе. Ибо если будете запрещать, то вы от этого станете некрасивыми, ведь ваше лицо будет мрачным, добавляет кулинар.

Клопотенко рассказал, что ранее ел все, что ему хочется, а сейчас вдумывается и ест осознанно.

"Поэтому просто принимайте во внимание, что разная пища имеет разные элементики и разное влияние на организм разных людей (не всем одинаково подходит одна и та же пища). И когда едите – думайте о том, что едите. Я, например, раньше ел все, что хотел и не парился. Теперь я изучил вопросы продуктов, ем больше овощей, чередую мясо с рыбой, не ем сахар с хлебом в бешеных дозах (типа один кусочек вместо пяти) и не парюсь, но уже сознательно", - резюмировал он.

По словам эксперта, именно баланс и осознанность - это успех.

Пост взорвал сеть

В комментариях некоторые украинцы поблагодарили Евгения за позицию, ну а некоторые снова набросились на него по поводу школьного и детсадовского меню, в которых якобы исключили сахар и соль.