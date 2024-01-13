"Кричав від радості". Євген Кот розповів, як дізнався про вагітність дружини після діагнозу безпліддя
Український хореограф Євген Кот розповів, як дружина Наталія Татарінцева повідомила йому про вагітність.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням інтерв’ю зірки "Танців з зірками" виданню OBOZ.UA.
Як Євген Кот дізнався, що стане батьком
За словами танцівника, вони з обраницею чотири роки намагалися завагітніти, однак очікуваного результату не було.
Подружжю навіть ставили невтішний діагноз - безпліддя.
Тим не менш, пара не втрачала надію і вірила, що всьому свій час.
Євген Кот з дружиною (фото: instagram.com/kot_jenya)
Радісну новину про вагітність кохана повідомила йому під час розмови по телефону.
"Наталя повідомила мені про це телефоном, по відеозв'язку. Чесно кажучи, вона сама була шокована, дізнавшись про вагітність. А я, ну що приховувати, кричав від радості. Ми давно хотіли цього"
"То старалися, то ні, знову намагалися, пробували всі можливі варіанти, не впадали у відчай. Нам ставили діагноз - безпліддя… Однак ми вірили, що наші плани здійсняться", - поділився Кот.
Євген Кот з дружиною (фото: instagram.com/kot_jenya)
Також зірка "Танців з зірками" звернувся до майбутніх батьків, які мріють про поповнення у родині, але через певні причини у них не виходить це зробити.
"І зараз я хочу сказати всім майбутнім батькам, які мріють про маленьке чудо, але поки воно з якихось причин не приходить в їхнє життя: не треба переставати вірити. Все станеться, якщо ви щиро хочете цього. Я часто думаю, що, можливо, саме зараз настав період, коли ми з Наталею справді до цього готові", - сказав Євген.
Нагадаємо, нещодавно його дружина Наталія Татарінцева розповіла про свій шлях до вагітності.
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