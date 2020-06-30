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Крестного хода в честь годовщины Крещения Киевской Руси не будет: появился документ

STYLERЖизнь    30.06.2020 - 20:03
Крестного хода в честь годовщины Крещения Киевской Руси не будет: появился документ
Крестный ход в Киеве (Фото: РБК-Украина)

Ежегодный Крестный ход в Киеве отменили

Ежегодный крестный ход в годовщину Крещения Киевской Руси был отменен. Мероприятие должно было состояться 27-28 июля и обычно на нем присутствует десятки тысяч людей.

Впервые был отменен традиционный крестный ход верующих Украинской православной церкви Московского патриархата, который приурочен к годовщине Крещения Киевской Руси. Об этом говорится в документе главы УПЦ МП митрополита Онуфрия, сообщает ТСН.

"Проведение традиционного Крестного хода с участием епископата, духовенства, монашества и мирян не является возможным. В связи с этим, 28 июля 2020 года во всех храмах и монастырях вверенной Вам епархии необходимо совершить молебен с праздничным перезвоном", - сказано в документе.

Как отмечается, отмена мероприятия связана с карантином по всей территории Украины в связи с пандемией коронавируса.

Крестного хода в честь годовщины Крещения Киевской Руси не будет: появился документ

Скриншот документа

Крестный ход верующих проходил ежегодно и в нем принимали участие тысячи украинцев. Он начинался с молебна во главе с Онуфрием, а потом участники шли через всю столицу к Киево-Печерской Лавре.

В 2019 году состоялся первый Крестный ход ПЦУ. Божественная литургия прошла в Софие Киевской во главе с митрополитом Епифанием, а после прихожане прошли крестным ходом по Владимирскому проезду, Михайловской площади, улице Трехсвятительской и до парка Владимирская горка.

Напомним, ранее мы писали о том, что митрополит Онуфрий сделал странное заявление о коронавирусе.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины церковьКрестный ходУПЦ МП
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