Хресного ходу на честь річниці Хрещення Київської Русі не буде: з'явився документ

Хресний хід у Києві (Фото: РБК-Україна)

Щорічний Хресний хід у Києві скасували

Щорічний хресний хід у річницю Хрещення Київської Русі був скасований. Захід має відбутися 27-28 липня і зазвичай на ньому присутні десятки тисяч людей.

Вперше було скасовано традиційний хресний хід вірян Української православної церкви Московського патріархату, який присвячений до річниці Хрещення Київської Русі. Про це йдеться в документі глави УПЦ МП митрополита Онуфрія, повідомляє ТСН.

"Проведення традиційного Хресного ходу з участю єпископату, духовенства, чернецтва та мирян не є можливим. У зв'язку з цим, 28 липня 2020 року у всіх храмах і монастирях ввіреній Вам єпархії необхідно здійснити молебень зі святковим передзвоном", - сказано в документі.

Як наголошується, скасування заходу пов'язана з карантином по всій території України у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Скріншот документа

Хресний хід вірян проходив щорічно і в ньому брали участь тисячі українців. Він починався з молебню на чолі з Онуфрієм, а потім учасники йшли через всю столицю до Києво-Печерської Лаври.

У 2019 році відбувся перший Хресний хід ПЦУ. Божественна літургія пройшла у Софії Київській на чолі з митрополитом Єпіфанієм, а після парафіяни пройшли хресним ходом по Володимирському проїзду, Михайлівській площі, вулиці Трьохсвятительській і до парку Володимирська гірка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що митрополит Онуфрій зробив дивну заяву про коронавірус.

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Автор: Анна Шиканова