Кресла-кровати и навороченные телевизоры: фото из самолета МАУ поражают

Бизнес-класс

В бизнес-классе этого самолета три ряда кресел, и они установлены по схеме 2+3+2. Каждое сидение имеет свои индивидуальные розетки и USB-порты для подзарядки гаджетов и функцию массажа поясницы. Кроме того, сидения раскладываются в полноценную горизонтальную кровать длиной в 183 см. Такие кресла являются стандартом для многих крупных авиакомпаний на дальнемагистральных самолетах. На самолетах с украинской регистрацией такие кресла были установлены впервые.

Напротив каждого кресла установлена развлекательная система в виде индивидуальных мониторов Elite V2 с диагональю 16 дюймов, с пультом дистанционного управления.

Стоит отметить, что ранее украинские пассажиры максимум, на что могли рассчитывать в самолетах – это на общие экраны на потолке или на перегородке салонов. Такая развлекательная система была также установлена на украинском самолете впервые.

Салон бизнес-класса (Фото: avianews.com)

Премиальный эконом-класс

В салоне эконом-класса Boeing 777 -200ER установлены кресла попроще. Сам эконом-класс небольшой, два ряда сидений с расположение 2+4+2. Рассчитан на 16 пассажиров. Каждое кресло в ширину 19,5 дюймов. Есть индивидуальная розетка, USB-порт для зарядки и 13-дюймовый монитор с пультом дистанционного управления. Шаг кресел составляет 38 дюймов.

Премиальный эконом-класс (Фото: avianews.com)

Эконом-класс

В этом салоне количество кресел самое большое и он разделен на две части. Сидения расположены по схеме 3+4+3. Шаг кресел от 30 до 32 дюймов, в зависимости от ряда. Все кресла оснащены экранами Eco V2 диагональю 9 дюймов индивидуальной развлекательной системы.

Индивидуальных розеток нет, но под мониторами есть USB-порты для гаджетов. В экраны также вмонтированы обычные аудиоразъемы, которые подходят для большинства наушников, без переходника. Самый большой минус кресел в эконом-классе – это блоки под креслами, которые обеспечивают работу развлекательной системы. В некоторых сидениях он размещен внизу кресла у окна и вызывает дискомфорт для ног.

Эконом-класс (Фото: avianews.com)

Развлекательная система

На борту Boeing 777 -200ER МАУ она одинакова для всех пассажиров и абсолютно бесплатна. В разных салонах отличается только размером монитора. В системе есть фильмы, телесериалы, музыка. Кино доступно на многих языках: украинский, русский, английский, китайский, французский, немецкий и хинди. В МАУ пообещали обновлять контент раз в несколько месяцев. Также пассажиры смогут наблюдать за местонахождением в самолете или поиграть в интерактивные игры.

Развлекательная система (Фото: avianews.com)

Все пассажиры Boeing 777 -200ER МАУ смогут воспользоваться wi-fi на борту. Для этого на самолете установлена специальная спутниковая антенна. В бизнес-классе будет выдаваться бесплатный ваучер на 200 МБ. В эконом-классах придется оплатить услуги использования интернета.