Крісла-ліжка і наворочені телевізори: фото з літака МАУ вражають

Бізнес-клас

В бізнес-класі літака три ряди крісел, і вони встановлені за схемою 2+3+2. Кожне сидіння має свої індивідуальні розетки та USB-порти для підзарядки гаджетів і функцію масажу попереку. Крім того, сидіння розкладаються в повноцінну горизонтальне ліжко довжиною до 183 см. Такі крісла є стандартом для багатьох великих авіакомпаній на далекомагістральних літаках. На літаках з українською реєстрацією такі крісла були встановлені вперше.

Навпроти кожного крісла встановлена дозвільна система у вигляді індивідуальних моніторів Elite V2 з діагоналлю 16 дюймів, з пультом дистанційного керування.

Варто відзначити, що раніше українські пасажири максимум, на що могли розраховувати в літаках – це загальні екрани на стелі або на перегородці салонів. Така розважальна система була також встановлена на українському літаку вперше.

Салон бізнес-класу (Фото: avianews.com)

Преміальний економклас

У салоні економкласу Boeing 777 -200ER встановлені крісла простіше. Сам економклас невеликий, два ряди сидінь з розташування 2+4+2. Розрахований на 16 пасажирів. Кожне крісло в ширину 19,5 дюймів. Є індивідуальна розетка, USB-порт для зарядки та 13-дюймовий монітор з пультом дистанційного управління. Крок крісел становить 38 дюймів.

Преміальний економклас (Фото: avianews.com)

Економклас

В цьому салоні кількість крісел найбільше і він розділений на дві частини. Сидіння розташовані за схемою 3+4+3. Крок крісел від 30 до 32 дюймів, в залежності від ряду. Всі крісла оснащені екранами Eco V2 діагоналлю 9 дюймів індивідуальної розважальної системи.

Індивідуальних розеток немає, але під моніторами є USB-порти для гаджетів. В екрани також вмонтовані звичайні аудіороз'єми, які підходять для більшості навушників, без перехідника. Найбільший мінус крісел в економкласі – це блоки під кріслами, які забезпечують роботу розважальної системи. У деяких сидіннях він розміщений внизу крісла біля вікна і викликає дискомфорт для ніг.

Економклас (Фото: avianews.com)

Розважальна система

На борту Boeing 777 -200ER МАУ вона однакова для всіх пасажирів і абсолютно безплатна. В різних салонах відрізняється тільки розміром дисплея. У системі є фільми, телесеріали, музика. Кіно доступне багатьма мовами: українська, російська, англійська, китайська, французька, німецька та хінді. У МАУ пообіцяли оновлювати контент раз у кілька місяців. Також пасажири зможуть спостерігати за місцезнаходженням в літаку або пограти в інтерактивні ігри.

Розважальна система (Фото: avianews.com)

Всі пасажири Boeing 777 -200ER МАУ зможуть скористатися wi-fi на борту. Для цього на літаку встановлена спеціальна супутникова антена. У бізнес-класі буде видаватися безплатний ваучер на 200 МБ. В економкласі доведеться оплатити послуги використання інтернету.