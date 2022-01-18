Крещение Господне 2022: никогда не нарушайте эти запреты, чтобы не навлечь беду

Крещение Господне мы отпразднуем 19 января, соблюдая важные традиции, большинство из которых связано с водой. В этот день, как в любой большой праздник, существует много запретов, которые лучше не нарушать.
Что нельзя делать 19 января, важные традиции праздника - читайте в материале Styler ниже
В этот день принято проявлять терпение, помогать ближним, благодарить Бога и очищать мысли и душу от грехов.
Считается, что на Крещение вся вода на земле становится святой. Но священники рекомендуют набирать воду в храме после ее освящения с 18 января с 18:00 до обеда 19-го числа.
Важно набирать святую воду только тогда, когда закончится служба в церкви, которую стоит посетить, а также исповедаться и причаститься.
После посещения храма часто купаются в ледяной воде. Это не является обязательной процедурой, но многие верят, что целительное свойство воды поможет оставаться здоровыми весь следующий год.
Накануне Крещения в Святвечер нужно поститься, да и само застолье должно быть с постными блюдами, а в сам праздник 19 января строгих запретов на пищу и алкоголь уже нет.
Ранее мы писали, можно ли самостоятельно освятить дом на Крещение водой, и как это сделать правильно.