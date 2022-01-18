Водохреще 2022: ніколи не порушуйте ці заборони, щоб не накликати біду

Що строго заборонено в день Водохреща

Займатися важкою фізичною працею, а також справами по дому - ремонтом, прибиранням, пранням.

Рукодільничати - в'язати, шити вишивати.

Користуватися ножами, ножицями, іншими гострими предметами, щоб не "відрізати" свою долю.

Плакати, лаятися, сваритися, вплутуватися в конфлікти

Позичати гроші - інакше весь рік пройде в безгрошів'ї.

Залишати взуття за порогом будинку - це до хвороби.

Набирати воду для освячення або вже освячену з поганими думками.

Пірнати в ополонку до сповіді і причастя, а також вживати алкоголь перед купанням.

Що потрібно зробити у свято, важливі традиції

У цей день прийнято проявляти терпіння, допомагати ближнім, дякувати Богові і очищати думки і душу від гріхів.

Вважається, що на Водохреще вся вода на землі стає святою. Але священики рекомендують набирати воду в храмі після її освячення з 18 січня з 18:00 до обіду 19-го числа.

Важливо набирати святу воду тільки тоді, коли закінчиться служба в церкві, яку варто відвідати, а також сповідатися і причаститися.

Після відвідин храму часто купаються в крижаній воді. Це не є обов'язковою процедурою, але багато хто вірить, що цілюща властивість води допоможе залишатися здоровими весь наступний рік.

Напередодні Водохреща у Святвечір потрібно поститися, та й саме застілля має бути з пісними стравами, а в саме свято 19 січня строгих заборон на їжу і алкоголь вже немає.