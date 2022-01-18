Водохреще 2022: ніколи не порушуйте ці заборони, щоб не накликати біду

Водохреще 2022 ми відсвяткуємо 19 січня, дотримуючись важливих традицій, більшість з яких пов'язано з водою. У цей день, як в будь-яке велике свято, існує багато заборон, які краще не порушувати.
Що не можна робити 19 січня, важливі традиції свята - читайте в матеріалі Styler нижчий
У цей день прийнято проявляти терпіння, допомагати ближнім, дякувати Богові і очищати думки і душу від гріхів.
Вважається, що на Водохреще вся вода на землі стає святою. Але священики рекомендують набирати воду в храмі після її освячення з 18 січня з 18:00 до обіду 19-го числа.
Важливо набирати святу воду тільки тоді, коли закінчиться служба в церкві, яку варто відвідати, а також сповідатися і причаститися.
Після відвідин храму часто купаються в крижаній воді. Це не є обов'язковою процедурою, але багато хто вірить, що цілюща властивість води допоможе залишатися здоровими весь наступний рік.
Напередодні Водохреща у Святвечір потрібно поститися, та й саме застілля має бути з пісними стравами, а в саме свято 19 січня строгих заборон на їжу і алкоголь вже немає.
Раніше ми писали, чи можна самостійно освятити будинок на Водохреще водою, і як це зробити правильно.