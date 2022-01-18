Крещение Господне 2022: никогда не нарушайте эти запреты, чтобы не навлечь беду

Крещение Господне мы отпразднуем 19 января, соблюдая важные традиции, большинство из которых связано с водой. В этот день, как в любой большой праздник, существует много запретов, которые лучше не нарушать.

Что нельзя делать 19 января, важные традиции праздника - читайте в материале Styler ниже

Что строго запрещено в день Крещение Господнего

Заниматься тяжелым физическим трудом, а также делами по дому - ремонтом, уборкой, стиркой.

Рукодельничать - вязать, шить вышивать.

Пользоваться ножами, ножницами, другими острыми предметами, чтобы не "отрезать" свою судьбу.

Плакать, ругаться, ссориться, ввязываться в конфликты

Одалживать деньги - иначе весь год пройдет в безденежье.

Оставлять обувь за порогом дома - это к болезни.

Набирать воду для освящения или уже освященную с плохими мыслями.

Нырять в прорубь до исповеди и причастия, а также употреблять алкоголь перед купанием.

Что нужно сделать в праздник, важные традиции

В этот день принято проявлять терпение, помогать ближним, благодарить Бога и очищать мысли и душу от грехов.

Считается, что на Крещение вся вода на земле становится святой. Но священники рекомендуют набирать воду в храме после ее освящения с 18 января с 18:00 до обеда 19-го числа.

Важно набирать святую воду только тогда, когда закончится служба в церкви, которую стоит посетить, а также исповедаться и причаститься.

После посещения храма часто купаются в ледяной воде. Это не является обязательной процедурой, но многие верят, что целительное свойство воды поможет оставаться здоровыми весь следующий год.

Накануне Крещения в Святвечер нужно поститься, да и само застолье должно быть с постными блюдами, а в сам праздник 19 января строгих запретов на пищу и алкоголь уже нет.