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Водохреще 2022: ніколи не порушуйте ці заборони, щоб не накликати біду

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Вівторок 18 січня 2022 17:51
Водохреще 2022: ніколи не порушуйте ці заборони, щоб не накликати біду Фото: Водохреще 2022 (pravlife.org)
Автор: Світлана Мащенко

Водохреще 2022 ми відсвяткуємо 19 січня, дотримуючись важливих традицій, більшість з яких пов'язано з водою. У цей день, як в будь-яке велике свято, існує багато заборон, які краще не порушувати.

Що не можна робити 19 січня, важливі традиції свята - читайте в матеріалі Styler нижчий

Що строго заборонено в день Водохреща

  • Займатися важкою фізичною працею, а також справами по дому - ремонтом, прибиранням, пранням.
  • Рукодільничати - в'язати, шити вишивати.
  • Користуватися ножами, ножицями, іншими гострими предметами, щоб не "відрізати" свою долю.
  • Плакати, лаятися, сваритися, вплутуватися в конфлікти
  • Позичати гроші - інакше весь рік пройде в безгрошів'ї.
  • Залишати взуття за порогом будинку - це до хвороби.
  • Набирати воду для освячення або вже освячену з поганими думками.
  • Пірнати в ополонку до сповіді і причастя, а також вживати алкоголь перед купанням.

Що потрібно зробити у свято, важливі традиції

У цей день прийнято проявляти терпіння, допомагати ближнім, дякувати Богові і очищати думки і душу від гріхів.

Вважається, що на Водохреще вся вода на землі стає святою. Але священики рекомендують набирати воду в храмі після її освячення з 18 січня з 18:00 до обіду 19-го числа.

Важливо набирати святу воду тільки тоді, коли закінчиться служба в церкві, яку варто відвідати, а також сповідатися і причаститися.

Після відвідин храму часто купаються в крижаній воді. Це не є обов'язковою процедурою, але багато хто вірить, що цілюща властивість води допоможе залишатися здоровими весь наступний рік.

Напередодні Водохреща у Святвечір потрібно поститися, та й саме застілля має бути з пісними стравами, а в саме свято 19 січня строгих заборон на їжу і алкоголь вже немає.

    Раніше ми писали, чи можна самостійно освятити будинок на Водохреще водою, і як це зробити правильно.

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