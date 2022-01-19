Крещение Господне 2022: что категорически нельзя делать сегодня, приметы

Во время крещения, согласно синоптическим Евангелиям, на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя; одновременно глас с небес провозгласил: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение".

История праздника Крещение Господне

Согласно евангельскому повествованию, к Иоанну Крестителю, находившемуся у реки Иордан в Вифаваре, в 30-летнем возрасте пришел Иисус Христос с целью принять крещение, во время которого было всенародно засвидетельствовано мессианское предназначение Иисуса Христа.

Крещение Христово, свершившееся тогда, рассматривается как первое событие его общественного служения. К слову, точное расположение места крещения Иисуса Христа неизвестно. Большинство ранних греческих рукописей Нового Завета называют место Крещения Иисуса Вифанией Заиорданской.

Раннее упоминание об особом почитании воды, набранной в день Крещения и о ее чудесных свойствах (в первую очередь, способности не портиться в течение долгого времени) содержится в одной из антиохийских проповедей святителя Иоанна Златоуста: "В этот праздник все, почерпнув воды, приносят ее домой и хранят во весь год, так как сегодня освящены воды; и происходит явное знамение: эта вода в существе своем не портится с течением времени, но, почерпнутая сегодня, она целый год, а часто два и три года, остается неповрежденной и свежей".

Приметы на Крещение Господне

Народные поверья гласят, что приметы, подмеченные на Крещение 19 января - самые верные. Например:

Если в этот день стоит ясная погода и мороз, то летом следует ожидать засуху, а если снежная и пасмурная, то обильный урожай.

Если под полный месяц произойдет Богоявление, то может произойти большой разлив, а если слышен частый лай собак - к обилию дичи.

В крещенский полдень люди смотрели в небо - если на нем были синие облака, то верили в урожайный год.

Главные запреты сегодняшнего дня