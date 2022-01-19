ru ua
Ср, 19 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Крещение Господне 2022: что категорически нельзя делать сегодня, приметы

Новина українською →
Среда 19 января 2022 05:33
Крещение Господне 2022: что категорически нельзя делать сегодня, приметы Крещение Господне празднуется 19 января (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

19 января все православные христиане отмечают Крещение Господне. Это праздник, установленный в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.

Все традиции этого светлого праздника - читайте в материале Styler.

Во время крещения, согласно синоптическим Евангелиям, на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя; одновременно глас с небес провозгласил: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение".

История праздника Крещение Господне

Согласно евангельскому повествованию, к Иоанну Крестителю, находившемуся у реки Иордан в Вифаваре, в 30-летнем возрасте пришел Иисус Христос с целью принять крещение, во время которого было всенародно засвидетельствовано мессианское предназначение Иисуса Христа.

Крещение Христово, свершившееся тогда, рассматривается как первое событие его общественного служения. К слову, точное расположение места крещения Иисуса Христа неизвестно. Большинство ранних греческих рукописей Нового Завета называют место Крещения Иисуса Вифанией Заиорданской.

Раннее упоминание об особом почитании воды, набранной в день Крещения и о ее чудесных свойствах (в первую очередь, способности не портиться в течение долгого времени) содержится в одной из антиохийских проповедей святителя Иоанна Златоуста: "В этот праздник все, почерпнув воды, приносят ее домой и хранят во весь год, так как сегодня освящены воды; и происходит явное знамение: эта вода в существе своем не портится с течением времени, но, почерпнутая сегодня, она целый год, а часто два и три года, остается неповрежденной и свежей".

Крещение Господне 2022: что категорически нельзя делать сегодня, приметы

Приметы на Крещение Господне

Народные поверья гласят, что приметы, подмеченные на Крещение 19 января - самые верные. Например:

  • Если в этот день стоит ясная погода и мороз, то летом следует ожидать засуху, а если снежная и пасмурная, то обильный урожай.
  • Если под полный месяц произойдет Богоявление, то может произойти большой разлив, а если слышен частый лай собак - к обилию дичи.
  • В крещенский полдень люди смотрели в небо - если на нем были синие облака, то верили в урожайный год.

Главные запреты сегодняшнего дня

  • В этот день нежелательно пользоваться ножницами, чтобы не состричь свою судьбу.
  • Нельзя нырять в прорубь на Крещение до исповеди и причастия.
  • Нельзя плакать и ссориться, иначе будешь несчастным весь год.
  • На Крещение категорически нельзя гадать, чтобы не навлечь беду.

Напомним, что семейные врачи рассказали, как правильно купаться на Крещение.

Читайте РБК-Украина в Google News
LITE
Гормональный упадок: нутрициолог рассказала, почему опасно худеть на соках и смузи
Гормональный упадок: нутрициолог рассказала, почему опасно худеть на соках и смузи