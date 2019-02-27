Крепостная: 5 серия 1 сезона смотреть онлайн

Пятая и шестая серии нового проекта телеканала СТБ, Крепостная, вышли в эфир сегодня, 27 февраля

Сегодня, 27 февраля, состоялись очередные серии нового костюмированного сериала, Крепостная, который выходит на телеканале СТБ с понедельника по четверг в 20:00.

Смотреть 5 серию сериала Крепостная по ссылке:

В пятой и шестой сериях любовная линия сериала продолжает набирать обороты. Мать возлюбленного крепостной Катерины, Алексея Косача, прознав о влюбленности сына в девушку другого социального статуса, делает все, чтобы разрушить эту связь.

Она приглашает в гости соседскую дворянку, прекрасную Лидию Ивановну Шефер, которая неровно дышит к молодому и красивому Алексею. Более того, Лидия Шефер, зная о долгах этого рода, специально одалживает деньги семейству, чтобы еще больше расположить к себе Софию Станиславовну и, непосредственно, Алексея.

Молодой Косач совершенно не расположен к этой девушке, ведь в его голове нет никого, кроме прекрасной Катерины. Чтобы не зависеть от денег Лидии Шефер он, на свой страх и риск, отправляется в игральный клуб, где становится жертвой мошенников... Сможет ли он выбраться из этой истории, не потеряв достоинства? Смотрите в пятой и шестой сериях сериала Крепостная!

Тем временем, в не лучшей ситуации оказывается и Китти, к которой в буквальном смысле слова пристает дворянский сын, Григорий Петрович, который готов на все, чтобы оказаться с ней наедине...

Однако апогеем этих серий становится новость о том, что Катерина, которую все считали сиротой, на самом деле таковой не является...

1 сезон сериала Крепостная будет выходить с понедельник по чеверг в 20:00 на телеканале СТБ.